31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5609
  • 6,1798
  • 258.468
  • 100.463
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Teksas'ta AVM'de silahlı saldırı

ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde bir kişinin alışveriş merkezinde etrafa ateş açtığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde bir kişinin alışveriş merkezinde etrafa ateş açtığı bildirildi.

El Paso Polis Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı bilgisi teyit edilirken, bölgedeki insanlara Cielo Vista alışveriş merkezinden uzaklaşmaları uyarısında bulunuldu.

Bölgeden gelen yerel haberlerde, saldırganın hala söz konusu alışveriş merkezinin yakınlarında olduğu ve saldırıda yaralananların bulunduğu belirtildi.

Haberlerde alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye polis takviyesinin yapıldığı ifade edildi.

JANDARMA VE MİT´TEN DEAŞ´A SINIR ÖTESİ OPERASYON!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

PKK'lı 2 terörist teslim oldu

PKK'lı 2 terörist teslim oldu

Suç makinası yakalandı

Suç makinası yakalandı

6,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü

6,8 büyüklüğündeki depremde 5 kişi öldü

Acı haber... Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu

Acı haber... Murat Nehri'ne giren 3 çocuk boğuldu

FETÖ'nün ABD'deki okulunda büyük skandal!

FETÖ'nün ABD'deki okulunda büyük skandal!

Teksas'ta silahlı saldırı

Teksas'ta silahlı saldırı

Sosyal medyanın fıkhı olur mu?

Sosyal medyanın fıkhı olur mu?

5 kişinin öldüğü faciada 2 otobüs şoförü tutuklandı

5 kişinin öldüğü faciada 2 otobüs şoförü tutuklandı
 

POPÜLER HABERLER

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! İşte o anlar...

Freni boşalan kamyon dehşet saçtı! İşte o anlar...

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

2 bin 973 rakımlı dağda yapılıyor! Kilosu 50 lira

Efsanelere konu oldu... Yıllarca Müslümanlar tarafından korundu

Efsanelere konu oldu... Yıllarca Müslümanlar tarafından korundu

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

Dünyada eşi benzeri yok! 8 aylık deneme sonucu bulundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA