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Dünya

Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 2 ölü

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

HABERİN
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AA30.01.2020  12:59 - Güncelleme: 30.01.2020  13:03

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye’nin kuzeyindeki Tel Abyad gümrüğünde patlama meydana geldi.

Kamyonete yerleştirilen bombanın gümrük sahasında infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

Güvenlik kaynakları, terörden kurtarılmış bölgelerde bombalı eylemlerin terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini ancak örgütün sivillere zarar verdiği için bunu üstlenmekten kaçındığını bildiriyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Tel Abyad ilçe merkezi 13 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.

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