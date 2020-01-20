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Dünya

Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımı yapıldığı açıkladı.

DHA20.01.2020  16:41 - Güncelleme: 20.01.2020  16:41

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor, çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı" denildi.

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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