Tel Abyad'da çocuklara kıyafet yardımı

<img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/01/20/55ea67905c46f1420bc81dcd4bb137b9.jpg'/><p> Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Barış Pınarı bölgesine yardımlar devam ediyor, çocukların yüzü gülüyor. Tel Abyad'da 2-10 yaş arası çocuklara kıyafet yardımı yapıldı' denildi.</p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/01/20/324105ad885d3a69bd3e99fbb388002b.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2020/01/20/d9929ca50b95ba6a24b3607a2677c3a6.jpg'/>