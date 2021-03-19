Tel Abyad'da halk 'Suriye devrim hareketi'nin 10. yıl dönümünü kutladı

AA 19 Mart 2021 Cuma 19:12 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 19:13

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin teröristlerden temizlediği Tel Abyad'da bölge halkı, Esed rejimine karşı ayaklanmaların ardından geçen 10 yılı kutlamak için bir araya geldi.

Etkinliğe, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdürrahman Mustafa, Suriye Milli Ordusu (SMO) 3. Kolordu komutanlarından Ebu Yasin Yasin, Ebu Muhemmet Ferruh ve Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Vail Hamdo da katıldı.

Halk, devrim şarkıları eşliğinde "Esed rejimi alaşağı olsun", "Halkını öldüren haindir", "Özgürlük" sloganları attı.

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa, yaptığı konuşmada, Esed rejiminin bombardımanıyla şehit düşenleri rahmetle anarak, tutukların serbest bırakılmasını istedi.

Esed rejimine karşı Suriye halkının ayaklanmasının ardından 10 yıl geçmesine rağmen gösterilerin her yerde devam ettiğini belirten Mustafa, "Esed rejimi alaşağı edilene ve Suriye'yi bölücü terör örgütlerinden temizleyene kadar halkın mücadelesinin süreceğini" dile getirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Tel Abyadlı avukat Saed Şuveş, halkın 10 yıl öncesindeki gibi Esed rejimine karşı protesto düzenleyerek "devrim olarak değerlendirdikleri ayaklanmalara olan bağlılığını tekrar ispat ettiğini" kaydetti.

Esed rejimini alaşağı etmekten başka bir alternatif olmadığını belirten Şuveyş, halkını TNT dolusu varille bombalayanın, parmaklıkların arkasında olması gerektiği anlattı.

SMO 3. Kolordu komutanlarından Ferruh da "Esed rejimini alaşağı edene kadar mücadele vermeyi sürdüreceğini" söyledi.

Tel Abyadlı Ahmet Hasan, demokrasi devleti tesis edilene kadar "Esed rejimine karşı ayaklanma yolunda durmadan devam edeceğini" belirtti.

Suriye ayaklanmaları, 15 Mart 2011'de bir avuç öğrencinin "Ey doktor sıra sana geldi" cümlesini bir okulun duvarına yazmasıyla başladı. Esed rejiminin iktidarı, 2012 yılının sonunda düşmesi an meselesiyken Lübnanlı Hizbullah terör örgütünün, 2015'te de Rusya'nın müdahalesiyle ayakta durabildi. Ülkede yüz binlerce sivil öldü, milyonlarca sivil iç ve dış göçe tabi tutularak ya sığınmacı ya da mülteci konumuna düştü.