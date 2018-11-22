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Terör örgütü YPG/PKK, Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad'da PKK elebaşlarına destek yürüyüşü yaptı

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Fırat Nehri'nin doğusunda işgal ettiği, nüfusunun tamamına yakını Araplardan oluşan Tel Abyad'da ABD'nin haklarında bilgi verene ödül koyduğu üç PKK elebaşına destek için yürüdü.

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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Tel Abyad'a çevre yerleşimlerden gelen ve ilçede konuşlu YPG/PKK unsurları ile ailelerinden oluşan bir grup, dün elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'a destek gösterisi düzenledi.

Gösteride ellerinde üç elebaşının fotoğraflarının basılı olduğu, "Komutanlarımız kalbimizdedir", "Komutanlarımız için ayaklanın" yazan dövizle yürüdü.

YPG/PKK'lılar aynı zamanda Öcalan'a destek sloganları attı.

AA, ay başında Fırat'ın doğusundaki Tel Abyad ilçesinde terör örgütü YPG/PKK işgalini görüntülemişti. İlçe nüfusunu oluşturan Arapların, teröristlerin astığı sözde Kürdistan bayrağının önünde kontrolden geçirildiği, ilçenin en geniş bulvarında büyük bir direkte sözde Kürdistan bayrağının dalgalandığı, en işlek yerlerinde örgüte ait sözde bayraklar ve elebaşı Öcalan resimlerinin bulunduğu görülmüştü.

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