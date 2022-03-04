Tel Abyad'da uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi yakalandı

AA 4 Mart 2022 Cuma 14:22 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 14:23

SMO'ya bağlı Askeri Polis Teşkilatının terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde uyuşturucu ağlarıyla mücadelesi devam ediyor.

Askeri Polis Teşkilatı Başkanı Ahmet el Halaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılan tahkikat sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 7 kişinin kimliği tespit edilerek uyuşturucu maddelerle birlikte yakalandığını söyledi.

Halaf, zanlıların bulunduğu adreslerde yaklaşık 10 kilogram esrar ile 500 uyuşturucu hap ele geçirildiğini, yakalanan 7 kişinin ifadeleri alındıktan sonra Tel Abyad mahkemesine sevk edildiğini söyledi.