Gazze'deki soykırımın ardından Suriye'ye yönelik saldırılarını artıran katil İsrail, gerçek niyetini ortaya koydu. Son 4 ayda Suriye'de 730 farklı noktayı vuran İsrail, önceki akşam Şam, Hama, Humus ve Dera'da askeri üsler dahil birçok hedefe saldırı düzenledi. İsrail uçakları Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısı düzenledi. Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hama Askeri Havaalanı ve Humus'taki T4 Askeri Havaalanı'nın yanı sıra başkent Şam bölgesindeki askeri altyapıyı hedef aldığı belirtildi.

DERA'DA 9 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail, Suriye'nin güneyindeki Dera'nın batısını da havan ve topçu atışlarıyla hedef aldı. Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, katil İsrail güçlerinin saldırısında 9 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, 5 ayrı noktaya düzenlenen hava saldırıları sonucu Hama Havalimanı'ndaki altyapının neredeyse tamamen tahrip olduğunu, onlarca sivil ve askeri personelin yaralandığını belirterek, BM'den Tel Aviv yönetiminin ihlallerinin tekrarlanmasını engellemek için acil önlem almasını istedi.

ŞARA'YI TEHDİT ETTİ

İsrail'in saldırılarının gerçek niyetini ise yine bizzat katil örgütün yetkilileri açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye yönelik hava saldırılarının "geleceğe dair bir uyarı" olduğunu öne sürdü.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı 'ağır bedel ödetmek'le tehdit eden Katz, Türkiye'yi kast ederek, "Culani'yi (Ahmed Şara) uyarıyorum. İsrail'e düşman güçlerin Suriye'ye girmesine ve ülkemizin güvenlik çıkarlarını tehlikeye atmasına izin verirseniz çok ağır bir bedel ödersiniz" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar da, Suriye konusunda Türkiye'yi hedef aldı:

Suriye'yi Türk himayesi altına almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Niyetlerinin bu olduğu açık. Suriye için 'İran'ın vekili olmamalı' diyorduk. Şimdi de 'Türkiye'nin himayesine girmemeli' diyoruz. Türkiye'nin Suriye, Lübnan ve diğer bölgelerde oynadığı olumsuz rolden endişe duyuyoruz. Türkiye'nin bölgede ve dünyanın diğer bölgelerinde hedefleri var.

'HAVA GÜCÜMÜZÜ BALTALAR'

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, The Jerusalem Post gazetesine açıklama yapan İsrailli bir yetkili, Suriye'deki son hava saldırılarının amacının "Türkiye'ye bir mesaj iletmek" olduğunu, Ankara'ya "Suriye'de askeri üs kurmayın ve ülke semalarındaki İsrail faaliyetlerine müdahale etmeyin" mesajı verildiğini belirtti. İsrail Ordu Radyosu da yayınlarında "Bu gece Suriye'ye düzenlenen hava saldırılarının temel amacı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir uyarı göndermektir" ifadelerini kulandı.

İsrailli gazeteci Itay Blumental de X'teki paylaşımında, İsrail'in Türkiye korkusunun nedenini açıkladı:

"Türkler, Suriye'deki T4 havalimanını ele geçirmeye hazırlanıyor. İsrail'deki asıl endişe, Türklerin bu küçük havaalanına insansız hava araçları konuşlandırmasından ve daha da kötüsü burayı, İsrail'in Suriye semalarındaki hareket özgürlüğüne zarar verebilecek hava savunma sistemlerini konuşlandırmak için kullanma olasılığından kaynaklanıyor."

ANKARA: İSRAİL BÖLGE GÜVENLİĞİ İÇİN EN BÜYÜK TEHDİT

Ankara, İsrail'in Türkiye'den 'düşman güçler' diye bahsederek Suriye'ye yönelik tehditlerine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in, Suriye'ye yaptığı saldırıların, Tel Aviv yönetiminin çatışmadan beslenen dış politika anlayışından başka bir izahı bulunmadığını belirtti. "İsrail, bölgemizin güvenliği için en büyük tehdit haline gelmiştir" denilen açıklamada "İsrailli bakanların ülkemize yönelik provokatif beyanları, içinde bulundukları ruh halinin yanı sıra fundamentalist ve ırkçı İsrail hükümetinin saldırgan ve yayılmacı politikalarını yansıtmaktadır" denildi.

ŞAM'DAN SERT KINAMA

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in topraklarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı. Bakanlık, İsrail'in, Suriye'de kısa sürede 5 ayrı noktaya hava saldırıları düzenlediğini ve bunun Hama Havalimanı'nın neredeyse tamamen tahrip olmasına, onlarca sivil ve askeri personelin yaralanmasına yol açtığı belirtildi. Şam yönetimi, BM'den Tel Aviv yönetiminin ihlallerinin tekrarlanmasını engellemek için acil önlemler alması istendi.

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