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Dünya

Tel Aviv ile Kahire arasında siyasi kriz! İstihbarat başkanı ülkeye gitti

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) başkanı Ronen Bar'ın Tel Aviv ile Kahire arasındaki siyasi krizi yatıştırmak amacıyla Mısır'ı ziyaret ettiği bildirildi.

AA22 Ağustos 2022 Pazartesi 02:47 - Güncelleme:
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail İç İstihbarat Servisi Başkanı Bar'ın, başkent Kahire'de Mısırlı yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Haberde, Bar'ın ziyaretinin, "İsrail ile Mısır arasındaki krizi yatıştırmak ve ilişkileri yeniden sağlıklı seyrine döndürmek" amacını taşıdığı kaydedildi.

Mısır makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'de ve uluslararası medyada yayımlanan raporlara göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarının ardından Mısır, Batı Şeria'da gerilimin azaltılmasını talep etti. Ancak Tel Aviv yönetiminin Kahire'nin söz konusu talebini görmezden gelmesinin ardından iki ülke arasında siyasi kriz yaşandı.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRISI

İsrail ordusu, 5 Ağustos Cuma günü Gazze Şeridi'nde İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği bazı noktalara saldırılar başlatmıştı.

Üç gün süren saldırılar sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 Filistinli hayatını kaybetmişti. Gazze'den İsrail yönüne yüzlerce roket atılmış ancak İsrail'de can kaybı olmamıştı.

Taraflar arasında Mısır'ın arabuluculuğunda 7 Ağustos Pazar akşamı ateşkes sağlanmıştı.

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