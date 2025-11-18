İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrail kaynakları, Tel Aviv ile Şam yönetimleri arasında güvenlik anlaşması için yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiğini kaydetti.

İsrail'in Baas rejiminin 8 Aralık'ta devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği alanlardan çekilmeyi kabul etmemesi nedeniyle müzakerelerin çıkmaza girdiğini aktaran İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin ancak tam barış anlaşması yapılması karşılığında söz konusu bölgelerde işgalini sona erdireceğini öne sürdü.

Öte yandan İsrailli kaynaklar tam barış anlaşmasının ufukta görünmediğinin de altını çizdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, eylül ayında Tel Aviv yönetimiyle "İsrail'in (Golan Tepelerinde) 8 Aralık'tan önceki pozisyonuna dönmesi için bir güvenlik anlaşması üzerinde müzakereler yapıldığını" söylemişti.

- ⁠İSRAİL'İN SURİYE TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİNİ DERİNLEŞTİRMESİ

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

