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Dünya

Tel Aviv yanıyor! Alevler tehlikeli maddeler içeren bir depoya ulaştı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.

Star Gazetesi17 Ağustos 2024 Cumartesi 19:55 - Güncelleme:
Tel Aviv yanıyor! Alevler tehlikeli maddeler içeren bir depoya ulaştı
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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.

Tel Aviv'de bir ağaçtan başlayıp ardından garaja yayılan yangın, tehlikeli maddeler içeren bir depoya ulaştı.

Yangın nedeniyle çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği açıklandı.

Dört İsrail itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için çalışırken, yetkililer ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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