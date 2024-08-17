Tel Aviv yanıyor! Alevler tehlikeli maddeler içeren bir depoya ulaştı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de sebebi henüz bilinmeyen bir yangın çıktı.



Tel Aviv'de bir ağaçtan başlayıp ardından garaja yayılan yangın, tehlikeli maddeler içeren bir depoya ulaştı.

‼️��A huge fire broke out in Tel Aviv, setting dozens of cars on fire. The cause is still unknown ����#تل_ابيب ##Israel pic.twitter.com/wjyMF82aOn — ‏ ْ�� حيدر || ���� Hidar ✌️ (@AliHidar95) August 17, 2024

Yangın nedeniyle çok sayıda aracın kullanılamaz hale geldiği açıklandı.

Dört İsrail itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için çalışırken, yetkililer ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.