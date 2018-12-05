Tel Aviv'de 30 bin kişi kadına yönelik şiddeti protesto etti

Ülkedeki yerel basında verilen bilgiye göre, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de, ülkede yaşanan kadına yönelik şiddet, çoğunluğu kadınlardan oluşan 30 bin kişi tarafından protesto edildi.

Yedeot Ahranot gazetesine göre, gösteride protestocularla polis arasında çatışma yaşandı. Protestoya binlerce Filistinli kadının da katıldığı ifade ediliyor.

"İsrail'de yaşayan Arap kadınlar şiddete maruz kalıyor"

İnsan hakları örgütlerine göre, İsrail'de yaşayan Arap kadınlar çeşitli şekillerde şiddete maruz kalıyor. Sivil toplum örgütü Katar Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Cemiyetine göre, 2018'in başından bu yana İsrail'de öldürülen 24 kadının yarısı ülkede yaşayan Arap toplumundan.