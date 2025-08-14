İSTANBUL 30°C / 24°C
14 Ağustos 2025 Perşembe
Dünya

Tel Aviv'de alarm: Havalimanına balistik füze saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. İşte haberin detayları...

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 10:59 - Güncelleme:
Tel Aviv'de alarm: Havalimanına balistik füze saldırısı
ABONE OL

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını bildirdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı yazılı açıklamada, sözde Yemen Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı füze birliklerinin, Ben Gurion Havalimanı'nı "Filistin-2" tipi hipersonik balistik füzeyle vurduğunu belirtti.

Açıklamada, Husiler'in hedefi başarıyla vurduğu, saldırının Filistin topraklarını gasbeden milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasına ve uçuşların durmasına neden olduğu savunuldu.

Seri, saldırının Gazze'de işlenen "soykırım ve aç bırakma" suçlarına cevap olarak düzenlendiğini vurguladı.

Hükümet ve ordu bunu beklemiyordu

İsrailli pilotlara "Özgür Filistin" diye bağırdı, görevden alındı
