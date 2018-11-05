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Tel Aviv'de bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi öldü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bomba yüklü aracın patlaması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

  • star.com.tr
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İsrail basını Tel Aviv'de bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 1 kişinin de yaralandığını aktardı.

Saldırı sonucu çevredeki araçlar da alev aldı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatan İsrail polisi, ilk belirlemelere göre saldırının terör saldırısı niteliği taşımadığını, incelemelerin devam ettiğini belirtti.

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