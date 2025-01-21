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Dünya

Tel Aviv'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA21 Ocak 2025 Salı 23:36 - Güncelleme:
Tel Aviv'de düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı
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İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda ikisi orta, ikisi de hafif olmak üzere 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail basını, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği söylenen kişinin bölgedeki biri tarafından silahla vurulduğunu aktardı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İsmi ve nereli olduğuna ilişkin bilgi verilmeyen kişinin olay yerinde öldüğü aktarıldı.

Yerel kaynaklar, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 18 Ocak'ta İsrail'e geldiğini belirtti.

Adı Abdulaziz Kaddi olarak açıklanan Fas doğumlu kişinin ABD'de ikamet ettiği kaydedildi.

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