Tel Aviv'de hükümete protesto

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaptığı saldırılar sonucu Filistinli gruplar tarafından esir alınan İsrailli rehinelerin yakınları, Tel Aviv'de hükümetin aleyhine gösteri düzenledi. Göstericiler bir an önce saldırıların durmasını ve yakınlarına kavuşmayı diliyor.

Filistinli gruplar tarafından yakınları esir alınan İsrailliler, hükümet aleyhinde gösteri düzenledi.

Göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu görüşmesi sırasında Tel Aviv'in merkezindeki İsrail askeri üssü Kirya'nın önünde toplanarak gösteri düzenledi.