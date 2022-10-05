Tel Aviv'de onlarca Yahudi Kefaret Günü'nde 5 Filistinliye saldırdı

İsrail resmi yayın kuruluş KAN'ın haberine göre, içinde 5 Filistinlinin bulunduğu araç dün akşam saatlerinde İsrailli bir grup tarafından tutularak yan çevrildi.

Araçtakilerden biri bıçaklanmış olarak bulunurken bir diğeri ise sırtından darp edildi.

Olay yerine gelen polis ekibinin 30 yaşındaki yaralılardan birini toplanan grubun elinden kurtardığı belirtilen haberde güvenlik ekibinin yaralıyı önce polis merkezine ardından hastaneye götürdüğü ifade edildi.

Daha sonra araçtan yaklaşık iki kilometre uzakta biri bıçaklanmış, diğeri darp edilmiş olan iki kişinin daha bulunduğu kaydedildi.

KAN yayın kuruluşunun muhabiri Yusi Eli ise daha sonra Twitter'da yaptığı bir paylaşımda, Filistinlilere saldıran onlarca İsraillinin "Kefaret Günü" sebebiyle bölgedeki bir mabetten çıkan kişiler olduğunu kaydetti.

İsrail'de milyonlarca Yahudi, 4-5 Ekim tarihlerinde, Yahudilerce en kutsal dini bayram olan ve "Kefaret Günü" anlamına gelen "Yom Kippur"u kutluyor.