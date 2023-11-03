Tel Aviv'in Gazze'deki katliamına görüntülerle isyan: Yoğun acı içerisinde öldürür... Bunu İsrail attı

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 28'inci günde de devam ediyor.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullanmasına tepki gösterdi.

Petro, X hesabında İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullandığı anın görüntülerine yer vererek "Videoda gördüğünüz bomba beyaz fosfordan yapılmıştır. Kimyasal cilde yapışır ve kemiklere nüfuz eder. Yoğun acı içerisinde öldürür. Bunu İsrail Devleti attı." ifadelerini kullandı.



Uluslararası hukuk açısından bunun savaş suçu teşkil ettiğini belirten Petro, "Aşağıda oynayan çocuklar var. Bombanın atıldığı yer Birleşmiş Milletlere (BM) aittir. Uluslararası hukuk keyfi değildir ve dünyadaki tüm ulusları bağlar. Savaş suçlusu; dini, ideolojisi ve milleti ne olursa olsun yargılanmalı ve hapsedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

La bomba que ven en el video es de fósforo blanco. El químico se pega a la piel y penetra hasta los huesos. Mata en medio de un intenso dolor. La ha arrojado el Estado de Israel.



Abajo estan los niños jugando

el lugar sobre el que se arroja la bomba es de Naciones Unidas.



El... https://t.co/BC147CPJFa — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 2, 2023

Cumhurbaşkanı Petro, İsrail'in hastanelere ve okullara yönelik bombalı saldırılarına da 31 Ekim'de "sert tepki" göstermiş, "Bunun adı soykırımdır, Filistin halkını Gazze'den çıkarıp burayı ele geçirmek için bunu yapıyorlar. Bu soykırımı gerçekleştiren devletin başkanı insanlığa karşı suçludur. Müttefikleri demokrasiden söz edemiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Petro ve Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Tel Aviv Büyükelçilerini istişarelerde bulunmak amacıyla geri çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Petro, 20 Ekim'de İsrail'in ve Filistin'in Bogota büyükelçilikleriyle görüşmesinin ardından Ramallah'ta büyükelçilik açacağını bildirmişti.



- BOLİVYA DA İSRAİL İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİ KESMİŞTİ

Bolivya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Maria Nela Prada ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Freddy Mamani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, İsrail ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını açıklamıştı.



İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:42 Latin Amerika ülkeleri, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği bombalı saldırıları kınadı.

06:06 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 4 Filistinli öldürüldü.

05:19 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullanmasına tepki gösterdi. Petro, X hesabında İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor bombası" kullandığı anın görüntülerine yer vererek "Videoda gördüğünüz bomba beyaz fosfordan yapılmıştır. Kimyasal cilde yapışır ve kemiklere nüfuz eder. Yoğun acı içerisinde öldürür. Bunu İsrail Devleti attı." ifadelerini kullandı. Uluslararası hukuk açısından bunun savaş suçu teşkil ettiğini belirten Petro, "Aşağıda oynayan çocuklar var. Bombanın atıldığı yer Birleşmiş Milletlere (BM) aittir. Uluslararası hukuk keyfi değildir ve dünyadaki tüm ulusları bağlar. Savaş suçlusu; dini, ideolojisi ve milleti ne olursa olsun yargılanmalı ve hapsedilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

02:26 ABD Temsilciler Meclisi, Cumhuriyetçiler tarafından İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketi talebinde bulunulan yasa tasarısını onayladı.

02:04 İsrail'de Bakanlar Kurulu, Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan Gazze Şeridi'ne ve Filistinli tutuklulara ayrılan miktarın kesilmesine karar verdi.

01:57 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

00:52 Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ile çatışan Hizbullah, iki mensubunun daha öldüğünü duyurdu.

00:47 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini hedef alan bombardımanında gazeteci Muhammed Ebu Hatab ve ailesinden 11 kişinin öldüğü bildirildi.

00:35 Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek için toplanan göstericiler İsrail-Filistin çatışmasının sona ermesi çağrısında bulundu.

00:14 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hamas'ın "yeniden toparlanmasına" yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini bildirdi.

00:08 Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

00:07 Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Cibaliya mülteci kampının İsrail için "yasal bir hedef" olup olmadığına ilişkin soruya yanıt vermekten kaçındı.

00:05 Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İsrail'in Gazze'deki vahşetinin savaş suçu anlamına geldiğini belirterek, bu kıyıma derhal son verilmesi gerektiğini söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail, saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 52 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.