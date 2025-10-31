İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0577
  • EURO
    48,55
  • ALTIN
    5434.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tel Aviv–Washington hattında enerji gerilimi! ABD'li bakan ziyaretini iptal etti
Dünya

Tel Aviv–Washington hattında enerji gerilimi! ABD'li bakan ziyaretini iptal etti

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşmasını imzalamayı reddetmesinin ardından ABD'li mevkidaşı Chris Wright'ın İsrail ziyaretini iptal ettiğini açıkladı.

IHA31 Ekim 2025 Cuma 15:22 - Güncelleme:
Tel Aviv–Washington hattında enerji gerilimi! ABD'li bakan ziyaretini iptal etti
ABONE OL

İsrail Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li yetkililerin Mısır ile 35 milyar dolarlık doğal gaz anlaşmasını onaylamaları için İsrailli yetkililere büyük baskı uyguladıkları" belirtildi. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in "İsrail çıkarları güvence altına alınana ve İsrail pazarı için adil bir fiyat üzerinde anlaşmaya varılana kadar" anlaşmayı imzalamayı reddedeceği ifade edildi. Bu hamlenin ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın 6 günlük İsrail seyahatini iptal etmesine yol açtığı aktarıldı. İsrail ve Mısır arasındaki diplomatik meseleleri çözmek için çaba sarf edildiği kaydedildi.

Israel Hayom'un haberine göre doğal gaz sahasını işleten ABD'li enerji devi Chevron da İsrail'e anlaşmayı onaylaması için baskı yapıyor.

İSRAİL TARİHİNİN EN BÜYÜK İHRACAT ANLAŞMASI

Ağustos ayında İsrail'in Akdeniz'deki Leviathan doğal gaz sahası, Mısır'a doğalgaz ihraç etmek için 35 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. "İsrail tarihinin en büyük ihracat anlaşması" kapsamında 2040 yılına kadar Mısır'a yaklaşık 130 milyar metreküp doğal gaz ihraç edileceği ifade edileceği belirtilmişti.

  • İsrail Enerji Bakanı
  • Mısır doğal gaz anlaşması
  • ABD ziyareti iptal

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.