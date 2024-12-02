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Dünya

Tel Rıfat'ın PKK/YPG'den kurtarıldığını duyunca yola çıktılar

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Tel Rıfat ilçe merkezinin tamamına hakim olmasının ardından ilçe merkezinde yaşananlar görüntülendi. Etrafındakilere tatlı ikram eden Halit Hallak, benzersiz duygular içerisinde olduğunu, yıllar önce terör örgütü PKK/YPG tarafından yerinden edildikten sonra Azez'e yerleştiğini ve Tel Rıfat'ın teröristlerden kurtarıldığı haberini alır almaz evine dönmek üzere yola çıktığını belirtti.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 07:21 - Güncelleme:
Tel Rıfat'ın PKK/YPG'den kurtarıldığını duyunca yola çıktılar
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AA ekibi, SMO'nun ilçeyi kurtarmasının ardından Tel Rıfat ilçesinde sevinç gösterilerinde bulunarak birbirine tatlı ve kahve ikram eden sivilleri görüntüledi.

İlçeye dönen ve evinin yolunu tutmaya hazırlanan Tel Rıfat sakinlerinden Ahmet Allito, "8 yıl sonra buradayım. Yaşadığım duyguları anlatmam imkansız. Bu duyguyu tüm Suriye halkının yaşamasını diliyorum." dedi.

Etrafındakilere tatlı ikram eden Halit Hallak, benzersiz duygular içerisinde olduğunu, yıllar önce terör örgütü PKK/YPG tarafından yerinden edildikten sonra Azez'e yerleştiğini ve Tel Rıfat'ın teröristlerden kurtarıldığı haberini alır almaz evine dönmek üzere yola çıktığını belirtti.

İlçe sakinlerinden Muhammed Hayr da kardeşi, akrabaları, ailesi ve komşularıyla buluştuğunu belirterek, "Şimdi burada kahve yaptık, gençlere dağıtıyoruz." ifadesini kullandı.

İlçe merkezinde çok sayıda sivilin uzun zamandır görmedikleri akrabalarına kavuşarak hasret giderdikleri görüldü.

SMO'ya bağlı güçlerin Tel Rıfat'ta teröristlere karşı arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

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