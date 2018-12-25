Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Telafer'de meydana gelen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Irak'ın Musul kentine bağlı Telafer ilçe merkezinde park halinde bomba yüklü bir aracın infilak ettiği belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'ta Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Telafer ilçe merkezinde park halinde bomba yüklü bir araç patladı.'' dedi. 
 
Bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla kim ya da kimler tarafından patlatıldığına ilişkin bilgi edinmediklerini anlatan Kaplan, saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin de yaralandığını söyledi.
 
Yaralıların Musul'daki çeşitli hastanelere kaldırıldıklarını aktaran Kaplan, bu tür saldırıların ilçedeki güvenlik ve istikrarı hedef aldığını kaydetti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 10 indirim yolda

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Yüzde 10 indirim yolda

Unutulmaz devre arası transferleri

Unutulmaz devre arası transferleri

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

Asgari ücret 2 bin 20 TL oldu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA