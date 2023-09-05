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Dünya

Telefonica şirketinin yüzde 9,9'u Suudi STC Group'a satıldı

Suudi Arabistan'ın telekomünikasyon şirketi STC Group, Madrid merkezli çok uluslu İspanyol telekomünikasyon firması Telefonica'nın yüzde 9,9'unu 2 milyar 100 milyon avroya satın alarak en büyük hissedar haline geldi.

AA5 Eylül 2023 Salı 23:00 - Güncelleme:
Telefonica şirketinin yüzde 9,9'u Suudi STC Group'a satıldı
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Telefonica'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin sermayesinin yüzde 4,9'unu temsil eden hisselerin ve diğer yüzde 5'ini temsil eden mali araçların STC Group tarafından 2,1 milyar avroya satın alındığı bildirildi.

STC Group Üst Yöneticisi Olayan Alwetaid, Telefonica'nın kontrolünü veya çoğunluk hissesini satın alma niyetinde olmadıklarını açıklayarak, "Bu operasyon, sağlam bilançomuzu kullanmamıza ve varlıklarımızı korumamıza olanak tanıyan harika bir yatırım ve temettü politikamızı sürdürme fırsatıdır." dedi.

Suudi telekomünikasyon şirketinin operasyonundan önce Telefonica'nın ilk hissedarı yüzde 4,87'lik payla ile BBVA bankası olurken, onu ABD fonu BlackRock (yüzde 4,48) ve Caixabank (yüzde 3,5) izliyordu.

STC, gerekli izinlerin alınmasının ardından finansal araçların fiziki tasfiyesi yoluyla Telefonica'da yüzde 5'e karşılık gelen oy hakkını elde edecek.

Suudi Arabistan Menkul Kıymetler Borsası'nda 49,2 milyar avroluk piyasa değeriyle işlem gören STC Group, Orta Doğu'nun telekomünikasyon sektöründeki lideri olarak bilinirken, aynı zamanda Bulgaristan, Hırvatistan ve Slovenya'da yatırımları bulunuyor.

  • Suudi STC Group
  • Telefonica
  • satış

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