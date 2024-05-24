İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mayıs 2024 Cuma / 17 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2443
  • EURO
    34,8922
  • ALTIN
    2423.43
  • BIST100
    10792.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Temsilciler Meclisi'nin balkonuna Filistin bayrakları astı: Artık yeter!
Dünya

Temsilciler Meclisi'nin balkonuna Filistin bayrakları astı: Artık yeter!

İtalya'da önceki dönem milletvekillerinden Stefano Apuzzo, Temsilciler Meclisi'nin balkonuna Filistin bayrakları asarak, 'Gazze'de 35 bin kişi öldü. Artık yeter.' dedi.

AA24 Mayıs 2024 Cuma 08:01 - Güncelleme:
Temsilciler Meclisi'nin balkonuna Filistin bayrakları astı: Artık yeter!
ABONE OL

İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle ilginç bir protestoya sahne oldu.

Yeşiller Partisinden 1992-1994 yıllarında milletvekilliği yapan ve halihazırda gelecek ay yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için Yeşiller ve Sol İttifaktan aday olan 58 yaşındaki Apuzzo, Roma'da Temsilciler Meclisi'nin bulunduğu Montecitorio Sarayı'nın ön cephesindeki pencerelerden balkona çıkarak, buraya iki Filistin bayrağı astı.

Apuzzo, bayrakları asarken kendisine bakanlara, "Gazze'deki soykırımda İtalyan silahları kullanılmasına yeter. Gazze'de 35 bin ölüm var. Artık yeter. Hem de İtalyan silahlarıyla 35 bin ölüm var Gazze'de." diye bağırdı.

Apuzzo, tek kişilik eyleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devlet kurumlarını ve İtalyan hükümetini uyandırmak için bir çağrı yapmak istedim." dedi.

Temsilciler Meclisi'nde bir sergiye gittiğini belirten Apuzzo, "Aldo Moro Salonu'nun yan penceresinden atlayıp, yaklaşık 10 metre yürüdüm sonra da Montecitorio Sarayı'nın ön girişi üzerindeki balkona tırmandım. İki Filistin bayrağı astım. Kimse beni durdurmadı." diye konuştu.

Apuzzo, İtalyan savunma sanayi firmaları "Oto Melara ve Leonardo'nun Gazze'de yaşananlarda başrolde olduğunu" söyledi.

Stefano Apuzzo'nun eyleminin ardından Filistin bayrakları, Temsilciler Meclisi görevlileri tarafından kaldırıldı.

  • Stefano Apuzzo
  • Temsilciler Meclisi
  • Filistin bayrağı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.