İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2025 Cumartesi / 19 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8557
  • EURO
    48,6561
  • ALTIN
    5404.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tennessee'de facia: Mühimmat fabrikasında yaşam belirtisi yok!
Dünya

Tennessee'de facia: Mühimmat fabrikasında yaşam belirtisi yok!

ABD'de mühimmat tesisinde meydana gelen büyük patlamada sağ kurtulanın olmadığı belirlendi. 19 kişinin kayıp olduğu rapor edilirken yetkililer, 300 kişilik ekibin tüm alanda yaptığı aramalardan sonuç alamadığını açıkladı.

AA11 Ekim 2025 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
Tennessee'de facia: Mühimmat fabrikasında yaşam belirtisi yok!
ABONE OL

Humphreys İlçe Şerifi Chris Davis, dün Tennessee eyaletindeki mühimmat tesisinde meydana gelen patlamaya ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Davis, patlamanın meydana geldiği zamandan bu yana yaklaşık 300 kişinin olay yerinde "çok hassas ve sistemli" arama gerçekleştirdiğini belirterek, "Bu tesisin neredeyse her bir santimetrekaresini 300'den fazla kişi aradı ve şu ana kadar sağ kurtulan bulamadık." dedi.

Dünden beri 19 kişinin kayıp olduğu konusunda başvuru yapıldığını söyleyen Davis, ancak tesiste başkalarının olup olmadığını bilmediklerini ve incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Eyaletin Hickman County bölgesindeki Doğru Enerji Sistemleri adlı mühimmat tesisinde dün sabah saatlerinde büyük bir patlama meydana gelmişti.

Parçaların 800 metre uzağa fırladığı, yaklaşık 24 kilometre uzaktan hissedilen patlamadan sonra 19 kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Suriye'de iç savaşın yaraları sarılıyor

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.