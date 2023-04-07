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  • Tennessee'de, öğrenci protestolarına katılan üç Demokrat Meclis üyesinden ikisi ihraç edildi
Dünya

Tennessee'de, öğrenci protestolarına katılan üç Demokrat Meclis üyesinden ikisi ihraç edildi

Tennessee Eyalet Meclisinde yapılan oylama sonucu, 27 Mart'taki okul saldırısıyla ilgili protestoya katılan 3 Demokrat üyeden 2'si ihraç edildi.

AA7 Nisan 2023 Cuma 07:23 - Güncelleme:
Tennessee'de, öğrenci protestolarına katılan üç Demokrat Meclis üyesinden ikisi ihraç edildi
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Eyalet Meclisinde gün boyu süren ve Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında uzun tartışmalara sahne olan oturum sonrası yapılan oylamada, Meclis üyeleri Justin Pearson ve Justin Jones, Meclis yasalarına aykırı davrandığı gerekçesiyle görevden alındı.

Binlerce öğrencinin katıldığı belirtilen protestoya destek verdiği iddia edilen üçüncü Demokrat üye Gloria Johnson'ın ihraç edilmesi için Cumhuriyetçi kanat 3'te 2 çoğunluğu sağlayamadı.

Meclis Başkanı Cameron Sexton, Meclis binasını dolduran öğrencilerin protestosuna katılan Demokrat siyasetçilerin yaptığını "isyana" benzetti.

Yapılan hareketi "kabul edilemez" olarak nitelyen Sexton, 3 üyenin "aslında tutuklanmayı ve bu durumun mağduriyetinden" istifade etmeyi düşündüklerini iddia etti.

Oylama sonucu Meclisteki sandalyesini kaybeden Jones ise çocuk taciziyle suçlanan ve aile içi şiddetten hüküm giyen Cumhuriyetçi üyelerin bile ihraç edilmediğine, oylamanın çifte standart olduğuna işaret etti.

Tennessee Meclisi iç savaş sonrasından bugüne kadar toplam 2 üye için ihraç hakkını kullanmıştı.

- BİDEN, TWİTTER'DAN DEMOKRAT ÜYELERE SAHİP ÇIKTI

ABD Başkanı Joe Biden, Jones'un ihraç oylamasının ardından paylaştığı twitle, Tennessee Meclisinin Cumhuriyetçi üyelerinin eylemlerini kınadı.

Biden, "Bir başka toplu silahlı saldırıda üç çocuk ve üç yetkili vurularak öldürüldü. GOP (Cumhuriyetçi) Temsilciler neye odaklanıyor? Eylem çağrısı yapan binlerce barışçıl protestocuya katılan Meclis üyelerini cezalandırmaya." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı yaşananları, "şok edici, demokratik olmayan ve emsalsiz" olarak yorumladı.

- OLAY

Tennesse'nin başkenti Nashvill'deki bir özel okulda 6 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından Eyalet Meclisi'nde çoğunluk olan Cumhuriyetçiler ile Demokrat üyeler arasında silah yasası konusundaki görüş ayrılığı bir üst safhaya taşınmıştı.

Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Cameron Sexton, okul saldırıyla ilgili 3 Nisan'da yapılan protestoda öğrencilere destek veren 3 üyenin ihraç edilebileceğini söylemişti.

Söz konusu protestoya katıldıkları için 3 Demokrat Meclis üyesinin ihraç edilmek istenmesi üzerine Tennessee Demokrat Parti Twitter'dan, seçmenleri, temsilcilerine sahip çıkmaya çağırmıştı.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan "The Covenant" adlı özel Hristiyan okulunda 27 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.

  • Tennessee
  • öğrenci protestoları
  • Demokrat Meclis üyesi

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