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Dünya

Tepki çeken harita paylaşımı! Ukrayna 4 ülke arasında bölüşüldü

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 156. gününe girdi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'in paylaştığı harita büyük tepki topladı. Ukrayna'nın Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan olmak üzere 4 ülke tarafından bölüşüldüğünü iddia eden Rus siyasetçi, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.

29 Temmuz 2022 Cuma 09:02 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 156. gününe girdi.

Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den Telegram kanalından tepki çeken bir paylaşım geldi.

"BATILI ANALİSTLER BÖYLE BİR GELECEK BEKLİYOR"

Paylaşımın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Batılı ülkelerin Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapmasıyla, Rusya'nın coğrafi hedeflerinin genişleyeceğini açıklamasından günler sonra gelmesi dikkat çekti.

Medvedev, Ukrayna topraklarının çoğunun Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında bölüşüldüğü Avrupa haritasını yayınlayarak, Batılı analistlerin böyle bir gelecek beklediklerini vurguladı.

HARİTA ÜSTÜNE HARİTA PAYLAŞTI

Medvedev, "Psikotrop maddelerden etkilenen Ukrayna Devlet Başkanı'nın beyninde, ülkesinin parlak geleceğine ilişkin aşağıdaki tablo canlandı (Şekil 1)" diye yazdı.

HARİTADA UKRAYNA YALNIZCA KİEV BÖLGESİNDEN OLUŞUYOR

Medvedev'in "Batılı uzmanlar durumun aslında böyle olacağını düşünüyor (Şekil 2)" diye gösterdiği ikinci haritada, Ukrayna'nın sadece Kiev bölgesinden oluştuğu, diğer bölgelerin Rusya, Polonya, Romanya ve Macaristan arasında pay edildiği görülüyor.

ZELENSKİ BAZI BÖLGELERİN GERİ ALINMASI EMRİNİ VERMİŞTİ

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov daha önce Batı medyasına verdiği bir demecinde, Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin Ukrayna birliklerine bir plan geliştirmeleri ve Rus ordusunun kontrolüne geçen bölgeleri geri almaları emrini verdiğini söylemişti.

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