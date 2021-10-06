Tepkiler çığ gibi büyüyor! ''Fransız kilisesi suça boğulmuş''

AA 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:57 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 17:02

Olayın şok etkisi yarattığı, başta Fransa'da olmak üzere İngiltere, Almanya, Avusturya, İspanya, İtalya ve Yunanistan'da, Fransa'da kilise görevlilerinin ve din adamlarının cinsel istismarının boyutu, basında detaylarıyla işlendi.

- FRANSIZ BASININDA "SKANDAL" RAPORUN "KATOLİK KİLİSESİNİN İNANCINI SORGULATTIĞI" DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Ülkeyi şoka sürükleyen kiliselerdeki istismar vakaları, Fransız basınında geniş yankı buldu.

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Le Monde, rapordaki veriyi "skandal" olarak yorumlarken bunun "sadece Katolik Kilisesinin işleyişinin değil aynı zamanda inancının sorgulanmasına neden olduğu" ifadesine yer verdi.

Gazetenin haberinde, rapor ile Fransa'da kiliselerdeki cinsel istismarın, yurt dışında benzerinin olmadığının ortaya koyulduğu belirtildi.

Haberde raporun onlarca yıldır gizlenen olayları açığa çıkarmasıyla şok yaşandığı vurgulanırken uzun süre cinsel istismarı gizleyen ve buna tepki göstermeyen kilisenin bundan ne ders çıkaracağının merak konusu olduğuna dikkat çekildi.

Katolik Kilisesinin olayları kabul ederek mağdurlara tazminat ödemesinin, kaybettiği güveni yeniden kazanmasına yetip yetmeyeceğinin, ayrıca mağdurların neredeyse tamamının erkekler tarafından tacize uğramasının, Katolik Kilisesinde kadının yerinin sorgulanmasına neden olduğu kaydedildi.

Liberation gazetesi olayı "Kilise affedilemez" başlığıyla verdi. Gazetenin haberinde, rahiplerin üst üste açıklamalar yaptığı ancak bunların, rapordaki rakamların yarattığı deprem etkisini hafifletmeye yetmeyeceği kaydedildi.

Le Parisien gazetesinin "Kilisede cinsel istismar: Onarılmayan nasıl onarılacak?" başlıklı haberinde Vatikan'ın ciddi önlemler alması gerektiği ifade edildi, mağdurlara ödenmesi gereken tazminatın önemli olduğuna işaret edildi.

Haberde, Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean Marc Sauve'nin "kilisenin cinsel istismar vakalarındaki sorumluluğunu kabul etmesi" gerektiğine yönelik ifadesine dikkat çekildi.

Le Figaro gazetesi de raporu "Cinsel istismar: Kilise gerçeğin şokunda" başlığıyla manşetine taşıdı.

- İNGİLİZ BASINA GÖRE İSTİSMARLAR SİSTEMATİK BİÇİMDE ÖRTBAS EDİLDİ

BBC'nin "Fransız Kilisesi istismarı: 216 bin çocuk rahiplerin kurbanı oldu" başlığıyla verdiği haberde Fransa'daki mağdurlar derneği "La Parole Libérée"nin kurucusu François Devaux'un açıklamalarına yer verdi.

Devaux, kilisenin istismarını "güvene ihanet, ahlaka ihanet ve çocuklara ihanet" olarak nitelendirdi.

Raporun Fransızları kilisede cinsel istismara karşı uyandıracağı kaydedilen haberde, kiliselerde çocuklara yönelik cinsel istismarın "sistematik olduğu" ve bunun artık yalnızca birkaç rahibin yaptığı iş şeklinde açıklanamayacağı belirtildi.

The Times'ın "Fransız Kilisesi 330 bin çocuğa istismarı örtbas etti" başlığıyla verdiği haberde, Fransız Katolik Kilisesinin, son 70 yılda 330 bin çocuğa din adamlarının ve meslekten olmayan personelin cinsel istismarını "sistematik" olarak örtbas ettiği kaydedildi.

Haberde, CIASE Başkanı Sauve'nin "Katolik kilisesinin kurbanlara karşı acımasız bir kayıtsızlık gösterdiği" ve "raporun bulgularının beklenenden daha yıkıcı olduğu" ifadelerine yer verildi.

Raporun Almanya, ABD, Avustralya ve diğer ülkelerdeki Katolik kiliseleri aleyhinde devam cinsel istismar soruşturmalarına nasıl yansıyacağına da dikkat çekildi.

Haberde, Fransız Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort'un, bulguların "dayanılmaz" olduğu, "kilise için belirsizlik ve saflık döneminin sona erdiği" yönündeki açıklamaları da yer buldu.

Guardian'ın haberinde de kilisedeki çocuk istismarlarının kasıtlı bir "sessizlik perdesi" ile "sistemli şekilde" örtbas edildiğine işaret edildi.

- ALMAN BASINI OLAYI "ŞOKE EDİCİ" DİYE NİTELENDİRDİ

Alman basını olayı "Fransa'da 330 bin istismar", "Fransa'da Katolik Kilisesinde yüz binlerce kişi tacize uğradı" ve "Fransa'da kilise, 1950'den bu yana 200 binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulundu" başlıklarıyla işledi.

Alman kamu televizyonu ARD, haberinde "Soruşturma komisyonuna göre, Fransa'daki Katolik Kilisesindeki taciz skandalı dehşet verici boyutlara sahip. 1950'den beri yüzbinlerce küçük kurban oldu. Uzmanlar reform çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullanırken bir diğer kamu televizyonu ZDF, "On yıllardır Fransa'daki çocuklar ve gençler Katolik Kilisesinde tacize uğradı. Şimdi bir rapor, sayının kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor." değerlendirmesine yer verdi.

Alman kamu kuruluşu Deutsche Welle, haberinde "On yıllardır, Fransa'daki Katolik Kilisesinde reşit olmayanlar cinsel tacize uğruyor. Şimdi bir rapor yaşananları ortaya koyuyor ve belli bir sayı veriyor: 1950'den bu yana 216 bin kurban.", Almanya'nın etkili gazetelerinden FAZ da "Gerçekten de Fransa'da şoke edici bilgiler ortaya çıktı: 1950 ile 2020 yılları arasında en az 216 bin çocuk ve reşit olmayan kişi, rahipler, din görevlileri ve kilise çalışanları tarafından cinsel saldırı kurbanı oldu. 2 bin 900 ila 3 bin 200 kilise görevlisi, reşit olmayanlara cinsel tacizde bulundu. Salı günü Paris'te nihai raporunu sunan bağımsız bir komisyonun ulaştığı sonuç bu." ifadelerini kullandı.

Alman Die Zeit gazetesi de haberi okurlarına "Bir soruşturma komisyonunun tahminlerine göre, Fransa'daki Katolik Kilisesinde 1950'lerden bu yana 216 bin çocuk ve genç cinsel istismara uğradı." başlığıyla duyurdu.

- AVUSTURYA BASININDA "BU SUÇU İŞEYENLER BEDEL ÖDEMEK ZORUNDA" TEPKİSİNE VURGU

Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Die Presse, olayı "330 bin çocuk, rahipler ve kilise çevresi tarafından tacize uğradı" başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.

Haberde, Fransa'da son 70 yılda Katolik kilisesine yönelik yapılan araştırmanın sonuçlarının ülkeyi şoke ettiğine işaret edilirken taciz mağdurlarının kurduğu derneğin "bu suçu işeyenler bedel ödemek zorunda" şeklindeki tepkisi öne çıkarıldı.

Der Standard gazetesi mağdurların milyarlarca avroya varan tazminat talebinde bulunduğuna dikkat çekildi.

- İSPANYA'DA "FRANSA'DA KİLİSE'NİN 70 YILLIK SÜBYANCILIĞINI ONARMAK İÇİN 45 TAVSİYE" YORUMU

İspanyol gazeteleri konuyu, "Katolik Kilisesinde cinsel tacizler", "Fransa Kilisesinde 1950'den bu yana 330 bin cinsel taciz vakası", "1950'den beri Fransa'da kilisede cinsel taciz kurbanlarının 216 binden fazlası çocuk" başlıklarıyla haberleştirdi.

El Pais gazetesi, rapor ve CIASE Başkanı Sauve'nin düzenlediği basın toplantısı için "Fransa'da Kilise'nin 70 yıllık sübyancılığını onarmak için 45 tavsiye" ifadesini kullandı.

El Mundo gazetesi de raporun açıklanmasının ardından Katolik Kilisesi yöneticilerinin en fazla "utanç, korku ve af" kelimelerini kullanmasına dikkati çekti.

İspanyol basınında konuyla ilgili en fazla, Katolik Kilisesinin cinsel taciz olaylarında sistematik sorumluluğu olduğunu kabul etmesi, günah çıkarması, din adamlarının bekar olması kuralının gözden geçirilmesi, mağdurların daha fazla dinlenilmesi, dini eğitim sisteminin bir kez daha ele alınması gerekliliği ve mağdurlara tazminat ödenmesi gündeme geldi.

Haberlerde ayrıca mağdurların yüzde 80'inin 10 ila 13 yaşlarında olduğuna işaret edildi.

- İTALYAN BASINI: "FRANSIZ KİLİSESİ SUÇA BOĞULMUŞ"

İtalyan La Repubblica gazetesi de Fransa'daki skandalı "Fransız kilisesi suça boğulmuş" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haberde, raporun Papa'yı tepki vermeye ittiği ifade edilerek Katoliklerin ruhani liderinin raporda belirtilenleri acıyla öğrendiği aktarıldı.

Gazetenin bu konuya ilişkin görüşlerine başvurduğu, Papa'ya yakınlığıyla bilinen Alman rahip Hans Zollner de Fransız kilisesinin gösterdiği yüzleşme cesaretini, İtalyan kiliseleri dahil diğer kiliselerin de göstermesi gerektiğini belirtti.

Corriere della Sera gazetesinde de Fransa'da açıklanan 2 bin 500 sayfalık raporun sonuçlarının "şoke edici" olduğu kaydedildi.

Gazetenin haberinde, "Fransız kilisesindeki pedofili vakaları bir çürük elmanın işi ya da münferit vakalar değildi. Burada toplu tacizden söz ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

La Stampa gazetesi, raporun "korkunç bir patlama" adeta "tsunami" olduğu belirtildi. Bazı mağdurlara ulaşan gazetede mağdurların, "Çocukluğumuzu çaldılar", "Onca yıl da geçse üstünden o korkunç şeyi unutmak mümkün değil" ifadelerine yer verildi.

- YUNAN BASININDA "TECAVÜZLER İÇİN ŞAHİTLERDEN TÜYLER ÜRPERTİCİ AÇIKLAMALAR" MANŞETİ ÖNE ÇIKTI



Yunanistan'da da din adamlarının cinsel tacizine uğrayan yüzbinlerce çocuk, basının odağındaydı.

Protho Thema gazetesi, konuyu "Katolik kilisesindeki tecavüzler için şahitlerden tüyler ürpertici açıklamalar" başlığıyla verirken haberde "Kurbanların yaşadıklarına dair anlattıkları sarsıcı – yüzde 80'i 10-13 yaşlarındaki erkeklerdi. Rahipler kızları haçlarla taciz ediyordu." ifadesi kullanıldı.

Ethnos gazetesi, olayı "Katolik Kilisesindeki skandal Fransa'yı sarsıyor", Kathimerini "Fransız Kilisesinde skandal: 330 binin üzerinde çocuk cinsel taciz kurbanı" başlığıyla gördü.

- BELÇİKA BASINI CİNSEL TACİZİ ORTAYA KOYAN RAPORU "YIKICI" OLARAK NİTELENDİRDİ

Belçika'nın yüksek tirajlı Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesi, haberi "Fransız Kilisesi'nde çocuk suçu: Papa 'utancını' dile getirdi." başlığıyla verdi.

Haberde yüz binlerce çocuğun istismara uğradığını ortaya koyan rapor "yıkıcı" olarak tanımlanırken İngilizce yayın yapan Brussels Times da "Yıkıcı rapor, Fransız Kilisesinde cinsel tacizin 'ezici' boyutlarını ortaya çıkardı" başlığını kullandı.

- FRANSA'DA YÜZBİNLERCE ÇOCUK DİN ADAMLARININ CİNSEL İSTİSMARINA UĞRADI

CIASE Başkanı Jean-Marc Sauve dün düzenlediği basın toplantısında yaklaşık 2,5 yıl boyunca yaptıkları çalışmanın ardından cinsel istismar raporunu açıklamıştı.

Sauve, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunun belirlendiğini, mağdurların yüzde 60'ının, bu olayın özel hayatlarını ciddi anlamda etkilediğini aktardığını kaydetmişti.

Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayan Sauve, bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.

Sauve, çocuklara cinsel şiddette bulunan rahip sayısının 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında olduğunu belirterek 2000'li yıllara kadar kiliselerde mağdur olan çocuklara karşı kayıtsız kalınmasına tepki göstermiş, kiliselerdeki bazı yetkililerin de cinsel istismar olaylarına karşı sessiz kaldığını ve tepki göstermediğine dikkati çekmişti.

Raporda kiliselere bağlı özel okullar ve kurumlardaki istismarlar da hesaba katıldığında sayının 330 bine çıktığı ifade edilmişti.