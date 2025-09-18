İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2025 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3041
  • EURO
    48,7912
  • ALTIN
    4834.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Tepkilerini resmileştirdiler! 15 ülke İsrail'in ihracını istedi
Dünya

Tepkilerini resmileştirdiler! 15 ülke İsrail'in ihracını istedi

Avrupa Birliği'nden (AB) 15 ülkenin 52 Avrupa parlamenteri, Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) bir mektup göndererek, gelecek yıl İsrail'in Eurovision'dan ihraç edilmesini talep etti.

AA18 Eylül 2025 Perşembe 17:35 - Güncelleme:
Tepkilerini resmileştirdiler! 15 ülke İsrail'in ihracını istedi
ABONE OL

İsrail'in Gazze'deki soykırıma tepki göstermek için 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesini, aksi halde gelecek yıl bu yarışmaya katılmayacağını açıklayan İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve son olarak İspanya'nın girişimlerinin ardından bir grup Avrupa parlamenteri de harekete geçti.

Avrupa Parlamentosu'ndaki sol görüşlü partilerinin girişimiyle 15 ülkeden 52 milletvekilinin imzasıyla EBU'ya gönderilen mektupta, 2022'de Rusya'ya yapıldığı gibi İsrail'in de Gazze'yi işgalinden dolayı Eurovision'dan ihraç edilmesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin, İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki savaş suçları ve soykırım nedeniyle soruşturması sürerken bu ülkenin Eurovision'a katılmasına izin verilmemesini savunan Avrupa Parlamenterleri, İsrail'in bu yarışmada yer almasının "AB'nin ilke ve değerlerine aykırı olduğunu ve soykırımın aklanma anlamına geldiği" konusunda uyardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.