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Dünya

Terhune'de Hafter milislerine ait 200 varil bombası ve kimyasal madde deposu bulundu

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerine ait 200 varil bombası ve kimyasal madde deposu buldu.

IHA19 Haziran 2020 Cuma 11:49 - Güncelleme: 19 Haziran 2020 Cuma 11:54
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Libya’nın başkenti Trablus’un 90 kilometre güneydoğusunda bulunan Terhune kentinin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler tarafından geri alınmasının ardından kentte güvenliği sağlamak için arama ve tarama çalışmaları sürüyor. Arama ve tarama çalışmaları kapsamında Hafter milislerine ait 200 varil bombası ve kimyasal madde deposu bulundu.

UMH güçlerin yürüttüğü "Öfke Volkanı Operasyonu" basın birimi tarafından yapılan açıklamada, Terhune kentinde Hafter milislerine ait 200 varil bombası ve kimyasal madde deposu bulunduğu belirtildi. Açıklamada, söz konusu depoda bulunan silahların Trablus’a yönelik saldırıda kullanmak için getirildiği ifade edildi. UMH güçleri, 2 hafta önce Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

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