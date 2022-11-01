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Dünya

Terk edilmiş bir çiftlikteki gizli mezardan insan kalıntıları çıktı

Meksika'da gizli bir mezarda 47 ceset bulundu. Eyalet Başsavcılığı açıklamasında, kalıntıların tahminen 1 yıl öncesine ait olduğu, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

AA1 Kasım 2022 Salı 07:07 - Güncelleme:
Terk edilmiş bir çiftlikteki gizli mezardan insan kalıntıları çıktı
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Meksika'nın Guanajuato eyaletinde gizli bir mezarda yapılan aramalarda 47 cesedin tespit edildiği bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato kentine bağlı Santa Fe semtinde, terk edilmiş bir çiftlikteki gizli mezardan insan kalıntıları çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda, çıkarılan kemiklerin 47 kişiye ait olduğu belirlendi.

Eyalet Başsavcılığı (FGE) açıklamasında, kalıntıların tahminen 1 yıl öncesine ait olduğu, olaya ilişkin çok boyutlu soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Çıkarılan kemikler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu tesislerine götürüldü. Bölgede kazı çalışmalarının ise devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

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