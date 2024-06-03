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Dünya

Termometreler 44,7 dereceyi gösterdi! Alarm seviyesi turuncuya yükseltildi

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının 44,7 dereceye ulaşması üzerine alarm seviyesi sarıdan 'turuncu'ya yükseltildi.

AA3 Haziran 2024 Pazartesi 22:12 - Güncelleme:
Termometreler 44,7 dereceyi gösterdi! Alarm seviyesi turuncuya yükseltildi
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Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) başkent Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıktığını bildirdi.

Termometrelerin 44,7 dereceyi gösterdiği Yeni Delhi'de alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltilirken, kentteki nem oranının da yüzde 39'a ulaştığı açıklandı.

Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta sıcak hava nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti.

Başkent Yeni Delhi'de 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

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