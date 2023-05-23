İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2023 Salı / 4 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8518
  • EURO
    21,4663
  • ALTIN
    1250.88
  • BIST100
    4468.13
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör devleti İsrail Batı Şeria'da bir evi patlayıcılarla yıktı
Dünya

Terör devleti İsrail Batı Şeria'da bir evi patlayıcılarla yıktı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da biri ağır olmak üzere 4 Filistinliyi yaraladı, bir evi ise patlayıcı yerleştirerek yıktı.

AA23 Mayıs 2023 Salı 12:22 - Güncelleme:
Terör devleti İsrail Batı Şeria'da bir evi patlayıcılarla yıktı
ABONE OL

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "Cenin'in güneyindeki Kubatiye beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı sakini 2 gencin bulunduğu araca ateş açtı ve gençleri yaraladı." ifadeleri kullanıldı.

Yaralı gençlerden birinin durumunun ağır olduğu belirtilen haberde, İsrail askerlerinin, duruma tepki gösteren Filistinlileri de ateş açarak ve gaz bombası kullanarak dağıtmaya çalıştığı ifade edildi.

İSRAİL POLİSİNCE ÖLDÜRÜLEN FİLİSTİNLİNİN AİLESİNE AİT EV HAVAYA UÇURULDU

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Ramallah'ın batısındaki Naleyn beldesinde mart ayında İsrail polisinin kurşunuyla öldürülen Filistinli Mutez el-Havaca'nın ailesine ait evi patlayıcılarla yıktı.

AA muhabirine konuşan Filistinli Salah Havaca, İsrail askerlerinin gece saatlerinde evin yıkım kararını kendisine tebliğ ettiğini söyledi.

"Bazı eşyalarımızı çıkarmamıza dahi izin vermediler." diyen Havaca, İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik öldürme, yerinden etme ve tutuklama gibi haksız uygulamalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

Havaca ayrıca, evinin patlayıcılarla yıkıldığı sırada bitişik evlerde de hasar oluştuğunu aktardı.

WAFA'nın haberinde, Havaca ailesinin evini yıkan İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında gerginlik yaşandığı, çıkan olaylarda 2 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in, saldırı düzenlediği iddia edilen Filistinlilerin evlerini yıkması, insan hakları örgütleri tarafından "suçun şahsiliği ilkesini ihlal ettiği ve toplu cezalandırma anlamına geldiği" gerekçesiyle eleştiriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.