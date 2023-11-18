Terör devleti İsrail, Gazze'ye zulüm ediyor! Can kaybı 12 bin 300'e yükseldi

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 43'üncü gününde de şiddetlenerek sürüyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE BM BÜNYESİNDEKİ BİR OKULU BOMBALADI

İsrail ordusunun, Gazze'de, yerinden edilen kişilerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki bir okula yönelik bombardımanında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Bölgedeki sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki, çok sayıda kişinin sığındığı El-Fahura Okulunu bombaladığını belirtti.

İsrail saldırısında çok kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirilirken, okul koridorlarında kalan cenazeleri çıkarmada büyük zorlukların yaşandığı aktarıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fahura Okulunun bombalanmasının İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamların sonuncusu olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillere yönelik art arda yaptığı toplu katliamları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

"İsrail'in Filistinli sivillere karşı ilan ettiği savaş Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistin mevcudiyetini ortadan kaldırmayı amaçlıyor." denilen açıklamada, son saldırının buna kanıt teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada, "İşgal devletinin, UNRWA okulunu hedef aldığı bu katliamı uluslararası topluma ve BM'ye yönelik yeni bir aşağılamadır ve sivillerin korunmasına yönelik tüm etkisiz uluslararası talepleri küçümsemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail Başbakanı Netanyahu, "(ABD Başkanı) Biden bizimle aynı ortak çıkarları görüyor. Gerekli mühimmatları göndermeye devam ediyor" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini eleştirerek iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

Ankara'da bazı sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri etkinlikle Filistin halkının ve yetim çocukların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ülkesinde tıp öğrenimi gören 144 Filistinli öğrenciyle bir araya geldi ve İsrail'in Gazze'yi işgalini tekrar kınayarak, "Bizler kayıtsız kalanlardan olmayacağız" ifadesini kullandı.

Binlerce Yemenli, İran'ın desteklediği Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da düzenledikleri protestoda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlemeyi sürdürdüğü "suçlarını" kınadı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e destek için tren istasyonunda oturma eylemi düzenleyen göstericiler ile İngiliz polisi arasında arbede çıktı, polis 5 kişiyi gözaltına aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te vatandaşlar, yağmura rağmen Gazze'de ateşkes sağlanması çağrısıyla gösteri düzenledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, soğuk havaya rağmen Filistin ile dayanışma için yürüyüş yaptı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik işgalinin sonlandırılması için geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek Gazze'deki insani durumun acilen iyileştirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Ürdün ve Mısır, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Fahura ve Tel ez-Zater okullarını hedef almasını "uluslararası hukukun ihlali" ve "savaş suçu" olarak nitelendirerek kınadı.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in kentinin batısında bulunan Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa atarak kaderlerine terk ettiğini belirtti.

Filistin Gazeteciler Sendikası, gazeteci ve siyasi analist Mustafa es-Savvaf başta olmak üzere İsrail'in gazetecilere yönelik saldırılarını kınadı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze konusunda Orta Doğu ülkeleriyle diplomatik temaslarını sürdürüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Orta Doğu turu kapsamında bugün Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinin ardından El Ariş Havalimanı'nda AB'nin Gazze'ye yönelik insani yardımlarını Mısır Kızılayına teslim etti.

Gazze'deki hükümet: Gazze Şeridi'nde enkaz altında ya da cesetleri sokaklarda olup henüz ulaşılamayan 4 binden fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 6 bin kayıp bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin haklı Filistin davasına tam desteği, Gazzeli kardeşlerimizin sesinin duyulmasını sağlıyor. Bizler tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna uygun hareket ediyoruz." paylaşımında bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda Anadolu Ajansı'nın (AA) serbest kameramanı Muntasır es-Savvaf yaralandı, annesi ve babası ise hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun 43 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri ve destekçileri, esir takası talebiyle Tel Aviv'den 5 gün önce çıktıkları yürüyüşe tamamlayarak Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi önünde toplandı.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından gelen bir "şüpheli hava hedefi"nin savunma sistemince vurularak imha edildiği belirtti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Halk Kültür Sarayı (NDK) meydanında Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze için yaptıkları ortak çağrıya ilişkin, "İstanbul'dan dünyaya yaptığımız ortak çağrımız, herkes için adil ve sürdürülebilir bir barış ve güvenlik isteyen milyarlarca insanın çağrısıdır.' paylaşımında bulundu.

Gazze'deki hükümet: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 300 artarak 12 bin 300 oldu. Ölenlerin en az 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bir an önce çatışmalara insani ara verilmesi gerektiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle bölgeden tahliye edilmeyi bekleyen KKTC vatandaşlarından ilk grubun Mısır'a ulaştığını bildirdi.

Hamas, İsrail'in sadece terör hükümeti ya da Nazi ordusu değil, bilakis "öldürmekten, soykırımdan ve terörizmden başka bir şeye inanmayan bir kültür" olduğunu belirtti.

CNN, İsrail ordusunun Şifa Hastanesinden paylaştığı görüntülerle uluslararası medya kuruluşlarının çektiği görüntülerin "çeliştiğine" işaret ederek, hastanede gösterilen silahların durumunun şüpheli olduğunu ileri sürdü.

BM: Gazze'de çocuklar ve sivillerin sığındıkları okulda yine öldürüldükleri korkunç görüntüler görüyoruz, katliam ve zulüm sonlanmalı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

İngiliz The Guardian gazetesi, İsrail'in boşalttığı "Şifa Hastanesi'ni Hamas'ın karargah olarak kullanıldığına dair iddialarına ilişkin delillerinin yetersiz" olduğunu iddia etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yağışlı havaya rağmen toplanan kalabalık grup, Filistin'e destek için yürüdü.

İngiltere'de Filistin halkıyla dayanışma için 6. kez hafta sonu bir araya gelen on binlerce kişi, "Gazze'de acil ateşkes" çağrısıyla farklı şehirlerde gösteri düzenledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Filistinlilere destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bulunan prematüre bebeklerin Batı Şeria veya Mısır'a nakledilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, askeri ve güvenlik çözümlerinin başarısızlığının kanıtlandığını belirterek, "İsrail ile ABD yönetiminin önünde saldırıları durdurmak ve işgali sona erdirmekten başka seçenek yok." dedi.

Ürdünlü askeri uzman Memun Ebu Nevvar, İsrail ile Ürdün arasında herhangi bir çatışma beklemediğini söyledi.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Filistin halkıyla dayanışma amacıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı.

İran, İsrail'in Gazze'deki parlamento binasına saldırısında Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr'ın (74) öldürülmesini kınayarak, uluslararası topluma Filistin halkına karşı devam eden organize terör eylemlerinin durdurulması için harekete geçme çağrısında bulundu.

Iğdır'da, Filistin Dayanışma Platformunca İsrail'in Filistin'deki saldırılarına tepki göstermek amacıyla yüzlerce kişi tarafından "Büyük Filistin Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Refah Sınır Kapısı'ndan 44 kişinin Mısır'a geçmesiyle, Gazze'den Türk vatandaşlarının Mısır'a tahliyesinin başladığını bildirdi.

Lübnan'daki Filistinli gruplar, İsrail saldırısı altındaki Gazze Şeridi sınırındaki Refah Kapısı'nı açmadığı gerekçesiyle, Mısır'ın Beyrut Büyükelçiliği binası önünde gösteri düzenledi.

Filistin devlet televizyonu: İsrail ordusu Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda binlerce yerinden edilmiş kişinin yaşadığı Fahura Okulunu bombaladı, çok sayıda ölü ve yaralı var.

Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan El-Ehli Baptist Hastanesindeki ekiplerinin, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle hastanede mahsur kaldığını bildirerek acil müdahale talep etti.

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve 30 prematüre bebek için Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle görüştüklerini belirtti.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Gazze'den Türkiye'ye getirilen 27 hastanın teşhislerinin kesinleştiğini, tedavilerinde devam ettiğini açıkladı.

Hamas, Filistin Yasama Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr'ın İsrail'in Gazze'deki parlamento binası bombardımanında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fransız milletvekili Thomas Portes, "İsrail'in, Filistinlileri yok etmek için sömürge savaşı yürüttüğünü" belirtti.

İsrail ordusu, saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki çatışmaların bitmesinin ardından Gazze Şeridi'ni yalnızca Filistin Yönetimi'nin idare edebileceğini belirtti.

İran'ın birçok kentinde on binlerce kişinin katılımıyla İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterileri düzenlendi.

İsrail savaş kabinesi, ABD'nin talebi üzerine günde 2 tanker yakıtın Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermeyi kabul etti.

İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 2 tank ve buldozerin imha edildiğini, 7 askeri aracın vurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen roket saldırılarına karşılık, Hizbullah'a ait "hedefleri" topçu atışıyla vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze'deki Şifa Hastanesinde bulunan sığınmacıların tamamını ve hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürdü.

Beyaz Saray'ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, Filistinlilerin, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nden zorla çıkarılması ve bölgenin yeniden işgal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail'in Gazze'deki işgali güney bölgelere de yayma sinyaline ilişkin "son günlerde de buna yönelik emareler bulunduğunu" belirterek, "Gördüğümüz şey, İsrail işgal yetkililerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını bir şekilde boşaltmaya çalıştığıdır." dedi.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde öldürdüğü çok sayıda Filistinlinin cenazesi, Endonezya ve Kemal Advan hastanelerine getirildi.

Gazze'deki sağlık kaynakları: İsrail ordusu hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi.

Filistin yönetimi, İsrail ordusunun Gazze'de kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ndeki binlerce kişinin hayatından İsrail'i sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e yönelik "karadan havaya" fırlatılan bir füzeyi düşürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda birçok Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

06:53 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 8 gün boyunca binlerce kişinin bulunduğu Şifa Hastanesi'ne sadece 400 kişilik yemeğin girişine izin verildiğini, bu süre zarfında da 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hastanın öldüğünü duyurdu.

06:21 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesi'ni hedef aldı. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail işgal güçleri Gazze'nin güneyindeki Zehra bölgesinde bulunan Vefa Hastanesi'ni bombaladı. Saldırıda hastane müdürü Mithat Muhaysin hayatını kaybetti, bazı doktor ve hastalar yaralandı.

04:47 ABD'nin New York kentindeki Penn Station çevresinde toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması için protesto düzenledi.

04:19 Japonya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları hakkında, "askeri operasyonlarda sivil kayıpların önlenmesi için tüm önlemlerin alınması gerekli" olduğunu bildirdi.

01:53 Filistin'deki telekomünikasyon şirketleri, perşembe günü kesintiye uğrayan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine iletişim ve internet hizmetlerinin kısmen verilmeye başlandığını duyurdu.

01:38 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Şifa Hastanesinde "serap" peşinde koştuğunu belirtti.

00:10 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM kurum ve organizasyonlarına, artık Gazze'de İsrail saldırılarını ve sonuçlarını tartışmak yerine ateşkes için bir an önce eyleme geçmeleri çağrısı yaptı.

00:09 Uluslararası Filistinliler Adalet Merkezi'nin (ICJP) Kanada Hesap Verebilirlik Hukuk Çalışma Grubu, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle aralarında Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun da bulunduğu hükümet yetkilileri hakkında kovuşturma başlatılması için niyet bildiriminde bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 51'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 372 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bini çocuk ve 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini aşkın kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 212 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.