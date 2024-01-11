Terör devleti İsrail ölüm ve yıkım getiriyor! Gazze'de can kaybı 23 bin 469'a yükseldi

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 97 gündür aralıksız devam ediyor.

GAZZE'DE İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÖLDÜRÜLENLERİN SAYISI 23 BİN 469 OLDU

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 97 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte aileleri hedef alan "10 katliam" işlediği ve bu katliamlarda 112 kişinin öldüğü, 194'ünün de yaralandığı ifade edildi.

Bu sayının sadece hastanelere ulaşan rakamları yansıttığı vurgulanan açıklamada bu haliyle 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 469'a, yaralananların sayısının ise 59 bin 604'e çıktığı aktarıldı. Ölenlerden yüzde 70'inin kadın ce çocuklardan oluştuğu yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 112 artarak 23 bin 469'a, yaralı sayısı 59 bin 604'e yükseldi

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında 14 askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail Adalet Bakanlığı yetkililerinin Uluslararası Adalet Divanı'nın (ICJ) Güney Afrika'nın Tel Aviv'i Gazze'de "soykırım" yapmakla suçlayarak açtığı davaya ilişkin bağımsız bir soruşturma da dahil olmak üzere İsrail aleyhine bir adli emir çıkarmasını beklediği bildirildi.

Hamas, Uluslararası Adalet Divanının (ICJ) İsrail'in "Gazze'ye yönelik saldırını acilen durdurup, mağdurlar için adalet sağlayacak" bir karar almasını beklediklerini belirtti.

Uluslararası Adalet Divanında konuşan avukat Ni Ghralaigh: Kurbanların, dünyanın bir şeyler yapabileceği umuduyla canlı yayınladıkları, tarihteki ilk soykırım Gazze'de oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'yı överek Batılı ülkelerin İsrail'e desteğini eleştirdi.

İsrail'e karşı soykırım suçlamasıyla Uluslararası Adalet Divanında devam eden duruşmada, Gazze'deki durumun Ukrayna-Rusya gibi davalardan daha değersiz olmadığı vurgulandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında kuşatma altına aldığı bir eve ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanında (UAD) soykırım suçuyla yargılanmasının tarihi bir olay olduğunu ve Filistin halkının duruşmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasının Uluslararası Adalet Divan'ındaki (ICJ) duruşmasında, kanıt olarak Anadolu Ajansı'nın (AA) fotoğrafları sunuldu.

Arap Birliği, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) "soykırım yapmak" ve "1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme'yi ihlal etmek" suçlamasıyla açtığı davaya "tam" destek verdiğini açıkladı.

BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması başladı.

Basın özgürlüğü ve insan hakları kuruluşları, ABD Başkanı Joe Biden'a, 7 Ekim'den bu yana 23 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği İsrail'in Gazze'ye saldırılarında gazetecilerin korunması çağrısında bulundu.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Beytüllahim ve Ramallah kentlerine baskın düzenleyerek 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İran, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklediğini açıkladı.

05:06 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

04:15 Tunus, "dolaylı olarak İsrail'in tanınması anlamına geldiği için" İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açılan hiçbir davaya katılmayacağını ancak sözlü iddialarını sunacağını duyurdu.

03:52 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal veya sivil nüfusu yerinden etme niyetinin olmadığını söyledi.

02:35 Londra polisinin İsrail'in Gazze Şeridi'nde "savaş suçları" işlediğine ilişkin soruşturma başlatmasının ardından İsrail ile İngiltere arasında "gerginlik" yaşandığı ileri sürüldü.

01:39 Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Filistin'in Brezilya Büyükelçisi İbrahim Alzeben ile görüştü.

00:20 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Suudi Arabistan'ın, bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözümü kabul etmesi halinde Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğu mesajını İsrailli yetkililere ilettiği öne sürüldü.

00:05 İsrail basını, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrailli yetkililere "Hamas'ı tamamen ortadan kaldırmanın imkansız olduğunu" söylediğini aktardı.

00:03 Hamas Hareketi, maddelerinden birinin hareket liderlerinin Gazze Şeridi'nden çıkmasını içeren ve Katar tarafından ortaya konduğu önü sürülen yeni bir girişim başlatıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere 23 bin 357 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 159 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.