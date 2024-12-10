Terör devleti İsrail Suriye'deki işgalini genişletiyor

Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kenti ve çevresindeki yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail ordusu, 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nin ilerisine yayılıyor.

İsrail ordusu, Hermon Dağı etekleri, Merid, Arne, Rima, Kale Jundul, Kuneytra'nın dış mahalleleri, Ufanıye, Kuneytriye, Alkahtaniye ve Alhamidiyye bölgelerini işgal etti.

İşgal alanı, Golan Tepeleri'nden kesintisiz devam edecek şekilde kuzeye doğru, Suriye-Lübnan sınırına hakim alanda gerçekleşiyor.

İsrail ordusunun işgal hattında ulaştığı en uç nokta, Suriye'nin 2 bin 814 metreyle en yüksek noktasını da içinde barından Hermon Dağı'nın kuzeydoğu etekleri olarak tespit edildi.

Burası Şam'a 25 kilometre uzaklıkta bulunurken, başkente hakim stratejik bir mevki.

Kaynaklar, İsrail tanklarının, dağın eteklerinin yaklaşık 10 kilometre uzağında olan Katana beldesine girdiğini iddiasını ise doğrulamadı.

Öte yandan, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Şam'a ilerlediği yönünde haberlerin "gerçek dışı" olduğunu savundu.

Adraee, "Savunma Kuvvetleri, İsrail'in sınırlarını korumak amacıyla tampon bölge içerisinde ve sınıra yakın savunma noktalarında bulunmaktadır." iddiasında bulundu.

- İSRAİL, SURİYE GENELİNDE EN AZ 250 HEDEFE HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail ordu radyosunun bugünkü haberinde, 61 yıllık Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed'in düşmesinin ardından Suriye'ye, "İsrail tarihinin en büyük hava saldırıları operasyonlarından birinin gerçekleştirildiği" ifade edilmişti.

İsrail'in hava saldırılarıyla Suriye'de 250 hedefi vurduğu belirtilen haberde, bu hava saldırılarıyla Esed ordusuna ait askeri üsler, onlarca savaş uçağı, onlarca karadan-havaya füze sistemleri, silah üretim yeri ve depolarının hedef alındığı ileri sürülmüştü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise "İsrail, 50 yılı aşkın süreden beri ilk kez Suriye hava üslerinin tümüne saldırı düzenledi." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'in Suriye'de önemli son silahı yok etmek için bir daha eline geçmeyecek fırsatı yakaladığı aktarılan haberde, Esed rejiminin düştüğü andan beri yüzlerce savaş uçağı ve insansız hava araçlarının Suriye'nin dört bir yanına düzenlenen saldırılarda kullanıldığı kaydedilmişti.

Haberde, İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırıları sonucu şu ana kadar yaklaşık 300 hedefin vurulduğu belirtilmişti.

- İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ TAMPON BÖLGEYİ İŞGAL ETMESİ

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatı doğrultusunda işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye girmişti.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

Netanyahu, Golan Tepeleri'nde yaptığı açıklamada, "işgalin geçici olduğunu" savunmuştu.

İsrail ordusu, askerlerin ve zırhlıların Golan'daki tampon bölgeyi işgaline ilişkin görselleri kamuoyuyla paylaşmıştı.