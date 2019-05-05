Terör İsrail ordusunun Gazze'ye saldırısında 2 Filistinli şehit oldu
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.
- AA
İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.
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