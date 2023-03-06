Terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP arasında çatışma! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

Ulusal basında yer alan haberlere göre, istihbarat yetkilisi Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, Borno eyaletine bağlı Gudumbali-Kukawa bölgelerinde Boko Haram ve ISWAP üyelerinin çatıştığını belirtti.

Makama, çatışmalarda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 200 teröristin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünün ardından Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Boko Haram içinde 2016'da başlayan liderlik krizi, örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.



Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.