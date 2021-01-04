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Dünya

Terör örgütleri Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Teröristler, Suriye'nin Tel Abyad kentinde köylüleri hedef aldı. El yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti.

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 14:51 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 15:27
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Güvenlik kaynaklardan alınan bilgiye göre, teröristler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonları sonrasında Suriye'nin kuzeyinde sağlanan barış, huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik girişimlerine devam ediyor.

Son olarak Barış Pınarı bölgesi yakınlarında terör örgütü tarafından EYP saldırısı gerçekleştirildi.

Harekat bölgesi sınırının 730 metre güneyinde gerçekleştirilen saldırı köylüleri hedef aldı. Sulama için bölgede bulunan köylülerin bulunduğu araçta EYP patlaması sonucu ağır hasar oluştu.

Saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti, aralarında 14 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu yaralıların ilk tedavisi bölgedeki Mehmetçik tarafından yapıldı.

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