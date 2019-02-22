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Terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı SDG ABD'nin 'Suriye' kararına destek verdi

Terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı olan Suriye Demokratik Güçleri’nden, ABD’nin Suriye’de 200 askerini tutma kararına destek geldi.

  • star.com.tr
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ABD’nin Suriye sahasındaki müttefiki terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD’nin çekilme sonrası Suriye’de 200 askerini tutma kararını memnuniyetle karşıladı.
 
Reuters’ta yer alan habere göre, SDG’nin Dış İlişkiler Eş Başkanı Abdulkarim Omar cuma günü yaptığı açıklamada, ABD’nin kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve kararın terör örgütünün kontrolündeki bölgeleri koruyacağını söyledi. 
 
Amerikan askerlerinin ve daha fazla sayıda koalisyon askerlerinin hava koruması ile beraber bölgede bulunmasının YPG/PKK kontrolündeki yerlerde istikrarı sağlayacağına inandığını belirten Omar, “Bu karar, diğer Avrupa ülkelerini bölgedeki askerlerini tutmaya teşvik edebilir” dedi.
 
Bugün Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından, yaklaşık 2 bin ABD askerinin bulunduğu Suriye'den tam çekilme gerçekleştikten sonra, 200 ABD askerinin "barışı korumak için" bölgede kalmaya devam edeceği açıklanmıştı.
 
ABD Başkanı Trump'ın 14 Aralık 2018'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sırasında Suriye'den çekilme kararını alması ABD kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanmış, Savunma Bakanı James Mattis ve DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk kararı protesto etmek için istifa etmişti.
 
 

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