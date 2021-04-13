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Dünya

Terör örgütü Boko Haram Nijerya'da 30 kişiyi kaçırdı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda silahlı saldırı düzenleyen terör örgütü Boko Haram'ın 30 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

AA13 Nisan 2021 Salı 20:42 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 20:42
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Adamawa eyaletine bağlı Kwapree bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 30 kişi kaçırılırken, yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Boko Haram üyeleri, kaçırdığı kişileri serbest bırakma karşılığında 30 milyon Naira (640 bin TL) istedi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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