İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2021 Cumartesi / 10 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,262
  • EURO
    10,7921
  • ALTIN
    526.391
  • BIST100
    1409.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'da düzenlenen terör eylemini üstlendi
Dünya

Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'da düzenlenen terör eylemini üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne düzenlenen terör eylemini üstlendiğini açıkladı.

AA16 Ekim 2021 Cumartesi 02:20 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 02:22
ABONE OL

Terör örgütünün sosyal medya kanallarında yayınlanan açıklamada, saldırının iki intihar bombacısı aracılığıyla düzenlendiği belirtilerek, bu kişilerin isimleri paylaşıldı.

Yerel yetkililer, Fatimiyye Camisi'ne düzenlene saldırıda 47 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, saldırıyı kınayarak faillerin bir an önce bulunması için güvenlik güçlerine talimat verildiğini belirtmişti.

Ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetindeki bir camiye de 8 Ekim'de bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı da terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.