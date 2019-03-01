Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, ülkenin üçüncü nesil terör dalgasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısını yineleyerek, "Irak, üçüncü ve dördüncü nesil terörle de karşılaşabilir." dedi.

Allavi, Erbil'de katıldığı güvenlik konulu bir programda yaptığı konuşmada, Irak ve bölgedeki güvenlik durumuna işaret ederek, "Bölgedeki gelişmeler terörün yuvalanmasına katkı sağlıyor. Terör örgütü DEAŞ, henüz bitmiş değil. Üçüncü nesil terör doğuyor. Irak, üçüncü ve dördüncü nesil terörle de karşılaşabilir." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 ila 6 milyon Iraklının güvenlik nedeniyle ülke dışında yaşadığını kaydeden Allavi, Irak'taki göç sorununun neden olabileceği tehlikeli sonuçlara dikkati çekerek, "Irak'taki sığınmacı sorununun devam etmesi iyiye işaret değil. Bu sorun patlamaya hazır bir bomba gibi." diye konuştu.

Allavi, birkaç gün önce yaptığı bir açıklamada da yeni bir DEAŞ'ın oluşmaya başladığını belirterek, ülkenin üçüncü nesil terör dalgası tehdidiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Irak'ta Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 329 sandalyeli Irak Meclisine 21 milletvekili göndermişti.