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Dünya

Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te saldırdı

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinde güvenlik güçlerini hedef alan saldırısı sonucu 4 polisin ağır yaralandığı belirtildi.

AA25 Ocak 2022 Salı 15:19 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 15:19
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Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Reşad nahiyesi yakınlarında yola yerleştirilen bombanın Irak federal polisine ait bir aracın geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.

Nuri, teröristlerin bölgedeki Zegetun Vadisi yakınlarında devriye gezen aracı hedef aldığını ve saldırı sonucu 4 polisin ağır yaralandığını ifade etti.

Saldırının ardından bölgede soruşturma başlatıldığını kaydeden Nuri, yakın zamanda bölgede operasyon başlatılacağı bilgisini verdi.

Kerkük kentinin güneyindeki Dakuk ilçesi yakınlarında dün de yola yerleştirilen bombanın Irak ordusuna ait bir askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 3 Iraklı asker ölmüştü.

Terör örgütü DEAŞ, 21 Ocak'ta da Diyala vilayetine bağlı Uzaym nahiyesinde ordu güçlerine saldırı düzenlemiş, olayda 11 Irak askeri hayatını kaybetmişti.

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