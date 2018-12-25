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Terör örgütü DEAŞ militanları, Kerkük kentinde 19 kişiyi kaçırdı

Terör örgütü DEAŞ militanları, Irak'ın Kerkük kentinde aralarında bir muhtarın da bulunduğu 19 kişiyi kaçırdı.

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Irak Federal Polisi 6. Bölük Komutanlığı Basın Sorumlusu Hüseyin Macid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kentinin güneyindeki Reşad kasabasına bağlı Mubedded köyüne sızan DEAŞ militanlarının 13 sivili kaçırdığını söyledi.

DEAŞ militanlarının köyden ayrıca 3 tarım makinesini de çaldıklarını aktaran Macid, sivillerin nereye kaçırıldığına ilişkin bilgilerinin olmadığını ancak bölgede geniş çaplı operasyon başlattıklarını ifade etti.

''DEAŞ bir köy muhtarını kaçırdı''

Macid, ''DEAŞ militanları yine Reşad kasabasına bağlı Daba el-Cedide köyü muhtarı ile bir arkadaşını da kaçırdı. Bölgede DEAŞ militanlarının gizlendiği kamışlık bölgesine kaçırıldıklarını tahmin ediyoruz.'' şeklinde konuştu.

Kerkük'ün güneyinde DEAŞ saldırısı

DEAŞ militanlarının, Kerkük'ün güneyindeki Dakuk ilçesine bağlı Bara Bara köyüne düzenledikleri saldırıda da 4 köylüyü kaçırdıkları belirtildi.

Irak Federal Polisi Basın Sorumlusu Etir Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın, Dakuk ilçesine bağlı Bara Bara köyüne saldırdığını, bölgede görev yapan Irak federal polis güçlerinin militanları püskürtmek için karşılık verdiğini söyledi.

Muhammed, polis güçleriyle çatışmaya giren militanların 4 sivili kaçırdığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.

Bölgede gizlenen DEAŞ militanlarının son zamanlarda aktif olmaya başladıklarına dikkati çeken Muhammed, saldırıların artması üzerine yakın zamanda bölgede geniş çaplı operasyon başlatmayı planladıklarını kaydetti.

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