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Dünya

Terör örgütü DEAŞ saldırılarına devam ediyor: Kerkük'te 4 asker hayatını kaybetti

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Kerkük kentinde düzenlediği bombalı saldırıda 4 Irak askerinin öldüğü bildirildi.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 17:38 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ saldırılarına devam ediyor: Kerkük'te 4 asker hayatını kaybetti
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Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük kentinin güneyindeki Vadi Zegetun bölgesinde Irak ordusuna ait bir devriye aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı kaydedildi.

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Saldırıdan sonra Irak güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

2017 YILINDA ÖRGÜTE KARŞI ZAFER KAZANILMIŞTI

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

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Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen terör örgütü söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

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