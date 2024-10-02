Terör örgütü DEAŞ saldırılarına devam ediyor: Kerkük'te 4 asker hayatını kaybetti

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük kentinin güneyindeki Vadi Zegetun bölgesinde Irak ordusuna ait bir devriye aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığı belirtildi.



Açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıda 4 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı kaydedildi.



Irak'ta koalisyon ülkelerinin bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne roketli saldırı Saldırıdan sonra Irak güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



ABD öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki görevi Eylül 2025'te sona erecek Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen terör örgütü söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

