Terör örgütü DEAŞ'ın 14 ülke için yeni canlı bomba siparişi verdiği ortaya çıktı

Terör örgütü DEAŞ, ABD eliyle yerleştiği Suriye'nin Badiye bölgesinden 36 canlı bombayı sahaya sürdü. Yeni Şafak, örgütün sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Ebu Hamza tarafından canlı bomba eğitim sorumlusuna gönderilen talimatı ele geçirdi.

Belgeye göre DEAŞ'lı Ebu Hamza, örgütün 'Tefhih' (bomba eğitim) birim sorumlusu Ebu Malik'e "En kısa sürede 36 Ameliye İstişhadi (İntihar Eylemcisi) hazırlansın" emri veriyor.

ÇÖLDE KOLONİ KURDULAR

ABD tarafından 2016 yılı ortalarından itibaren Suriye'nin çöl bölgesi Suhne ve çevresine yerleştirilen DEAŞ'lılar, burada kendilerine küçük bir koloni kurdu. Kazdıkları yeraltı sığınaklarında yaşayan teröristler eğitim faaliyetlerini hiç kesintiye uğratmadı.

Deyrizor bölge aktivistlerinden Şadi Amir, 200 kilometrelik çöl aksının T-2, Suhne ve İbni Muayna bölgelerinin tamamen DEAŞ kontrolünde olduğu bilgisini verdi. "Yüzlerce kilometrekarelik alan DEAŞ'a tahsis edildi ve bu alanda 1700 militan var" diyen Amiri, DEAŞ'ın eylem etkinliğinin Tedmur, Menacim ve El Eseriye bölgelerine uzandığını kaydetti.

ABD ORAYI BOMBALAMADI

Esed ve İran destekli terör gruplarına yönelik son 6 aylık dilimde 70'den fazla operasyon yapıldığını kaydeden Amir, "DEAŞ bu bölgeye ABD tarafından Rakka operasyon sürecinde yerleştirildi. Sonrasında ABD buraya yönelik hiçbir kara ve hava bombardımanı düzenlemedi.

Hedef Esed ve İran birliklerinin Şam ve Humus'la Deyrizor'un Irak kara bağlantısını zora sokmaktı. Teröristler 2018 yılı içerisinde bu bölgeden gerçekleşen tüm kara sevkiyatlarına saldırarak bu konuda ciddi etkinlik gösterdi ve bağlantı koridorunu zora soktu" dedi.

IRAK'TAN 14 ÜLKEYE

Yeni Şafak'ın ulaştığı bir başka kritik bilgi ise, DEAŞ'ın teorik ve pratik canlı bomba eğitimi verdiği teröristleri Irak üzerinden 14 farklı ülkeye göndermesi oldu. Bu 14 ülke arasında Libya, Cezayir ve Türkiye de bulunuyor. Diğer ülkeler ise birkaç Asya ülkesi ile Avrupa Birliği ülkeleri. DEAŞ'ın canlı bombaları Badiye'den çıkarak önce PKK bölgesine geçiriliyor. Bazı teröristler, Haseke-El Hol kampında kalan akrabaları ile görüştürüldükten sonra hazırlanan sahte Suriye kimlikleri ile Irak'a geçiriliyor.

DEAŞ'IN MALZEME LİSTESİ

DEAŞ, Suriye'de müstakil ismi ile ilan edildiği 2013 yılından itibaren birçok ülkede intihar saldırıları düzenledi. Farklı ülkelerde hücre yapılanması modeliyle çalışan ve 2014-2017 arası Rakka'dan yönetilen örgüt, canlı bomba adaylarına (Ameli İstişhadi) işgal ettiği bölgelerde 5 özel eğitim kampı kurdu. Örgüt, çoğunlukla 13-19 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin beyinlerini yıkadı. Rakka sonrası Deyrizor-Baguz hattında bir süre daha tutunan DEAŞ'ın son kamikaze timi için hazırladığı araç-gereç listesi oldukça dikkat çekici. Listede C-4, Z-23 gibi özel patlayıcı kodları ile birlikte Grad füzesi fitili, şerit, patlayıcı amaçlı kemer (Hizam Nasıf) gibi malzemeler bulunuyor.