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Dünya

Terör örgütü DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücresi çökertildi

Fas'ta eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ'ın 3 kişilik hücrenin çökertildiği bildirildi.

30 Mayıs 2023 Salı 01:21 - Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücresi çökertildi
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Fas İçişleri Bakanlığına bağlı Adli Araştırmalar Ofisi'nden operasyona dair yazılı açıklama yapıldı.

İstihbarattan alınan bilgiler doğrultusunda kuzeydeki Tanca kentinde gerçekleştirilen operasyonlarla 3 teröristin yakalandığı aktarılan açıklamada, söz konusu DEAŞ mensuplarının "kamu düzenini bozmayı hedefleyen bireysel ve toplu eylem hazırlığı içerisinde oldukları" ifade edildi.

Yakalanan teröristlerin, örgütün çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren unsurlarıyla iletişim kurmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, 3 teröristin aynı zamanda "Sahel ve Sahra" bölgelerinde eylem hazırlığında olduklarına işaret edildi.

  • terör
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