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Terör örgütü DEAŞ'ın Horasan sözcüsü öldürüldü

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın Horasan sözcüsü Sultan Aziz Ezam ve 3 korumasının güvenlik güçlerinin düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.

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Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın sözcüsü ve 3 koruması, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen hava saldırında öldürüldü.
 
İçişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Nasrat Rahimi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, DEAŞ'in Horasan kolu sözde sözcüsü Sultan Aziz Ezam'ın güvenlik güçlerinin düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
 
3 KORUMASI DA ÖLDÜ
 
Rahimi, saldırıda ayrıca Ezam'ın 3 korumasının da öldüğünü belirtti.
 
Hava saldırısının nerede düzenlendiği açıklanmadı.
 
5 TALİBAN ÜYESİ ÖLDÜ
 
Öte yandan, Afganistan'ın Gazne vilayetinde Taliban militanlarının hazırladığı bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 örgüt üyesi öldü.
 
Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
 
(Diriliş Postası)

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