Terör örgütü DEAŞ'ın lideriyle ilgili gizli belge ortaya çıktı! ABD'ye çalışmış

star.com.tr 09 Nisan 2021 Cuma 19:41 - Güncelleme: 09 Nisan 2021 Cuma 19:41

Terör örgütü DEAŞ'ın başındaki Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'deki bir ABD baskınında ölmesinin ardından, Ekim 2019'da sözde halifeliğini ilan eden Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı.



Raporlara göre, gerçek adı Muhammed Abdurrahman el-Mevli es-Selbi olan Kureyşi, ABD terörle mücadele yetkilileri tarafından yakından tanınıyor. Çünkü bir dönem Irak'ta faaliyet gösteren ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin tutsağıydı.

Raporlarda, Kureyşi'nin 2007'nin sonlarında veya 2008'in başlarında yakalandığı ve ABD askeri yetkilileri tarafından birçok sorgulamaya tabi tutulduğu belirtiliyor.

Kureyşi'nin o dönem Irak'ta faaliyet gösteren DEAŞ'tan önceki İŞİD yapılanmasının orta düzey bir yetkilisi olduğu ifade ediliyor.

'BİLGİ PAYLAŞIMI KONUSUNDA İSTEKLİ'

ABD ordusu, daha önce El Kureyşi'nin o dönem tutuklu olduğunu açıklamış olsa da, yakın zamanda yayınlanan sorgu raporları, Kureyişi'nin gözaltında kaldığı süreye yeni bir ışık tuttu.

Belgelerde, tutuklu Kureyşi'nin, ABD yetkililerine bilgi vermeye istekli olduğu belirtiliyor.

Bir raporda, 'Tutuklu her seansta daha fazla işbirliği yapıyor. Örgütle ilgili çok fazla bilgi veriyor.' ifadeleri yer alıyor.

Kureyşi'nin, örgütlerdeki rakipleriyle ilgili ayrıntıları ifşa etmeye özellikle istekli olduğu belirtliyor.

Örneğin, örgütün iki numaralı ismi komutanı tarafından kullanılan noktaları haritada işaretledi. Ayrıca teröristin kişisel kuryesinin adını verdi. ABD güçleri daha sonra 2008'de Irak'ın Musul kentine düzenlenen baskında, Kureyşi'nin bilgilerini paylaştığı üst düzey teröristi öldürdü.

Kureyşi ayrıca, terör gruplarının medya kanadının gizli karargahının yerini gösterdi ve yüksek öncelikli şüphelilerin adını verdi. Hatta örgütteki arkadaşlarının uğrak yeri olan restoranları bile tek tek açıkladı.

NEDEN VE NASIL SERBEST BIRAKILDIĞI MUAMMA...

Kureyşi'nin ne zaman veya neden serbest bırakıldığı hakkında bir bilgi yok. Ancak, isminin geçtiği son sorgulama raporları Temmuz 2008 tarihinde kayda geçmiş.

O zamana kadar bilgi veren Kureyşi'nin, serbest bırakılması ve örgütteki başına geçmesi, onu esir alanların verdiği bir ödül olarak yorumlanıyor.

Selefi gibi, Kureyşi'nin de nerede olduğuna dair henüz bir bilgi yok. Geçtiğimiz yıl Irak istihbaratı tarafından yakalandığına dair iddialar ortaya atılsa da, bu bilgiler doğrulanmadı.

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