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Terör örgütü DEAŞ'tan Kerkük'e havan saldırısı

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ unsurlarınca düzenlendiği belirtilen havan saldırısında ölen ya da yaralananın olmadığı açıklandı.

  • AA
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Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Tavuk köyüne 3 havan mermisi atıldığını belirtti.

Kemal, "Terör örgütü DEAŞ unsurlarınca düzenlenen havan saldırısında can kaybı olmadı." dedi.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis gücü gönderildiğini aktaran Kemal, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde peyderpey örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer ilan ederek, ülke topraklarının örgütten kurtarıldığını duyurmuştu.

Irak bugün DEAŞ'a karşı elde edilen zaferin 2'nci yıl dönümünü kutluyor.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

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