Terör örgütü elebaşlarından Zschaepe cezaevinde sorgulanacak

Bavyera Eyalet Meclisinde, Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi katleden NSU terör örgütünün faaliyetlerini ve bağlantılarını araştırmak için geçen yıl mayıs ayında, 2012-2013 yıllarından sonra ikinci kez bir araştırma komisyonu kuruldu.

Bu süreçte eski ve mevcut Bavyera İçişleri Bakanları ve Eyalet kurumlarındaki bazı üst düzey yetkilileri dinleyen komisyon, 22 Mayıs'ta, örgütün elebaşlarından olup 2018'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Zschaepe'nin ifadesinin alınmasına karar verdi.

NSU Komisyon üyesi Yeşiller Partisi Bavyera Eyalet Meclisi Üyesi Bozoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zschaepe'yi, kaldığı Chemnitz cezaevinde dinleyeceklerini bildirdi.

Bozoğlu, ifadesini almak için Zschaepe'yi meclise çağırmadıklarını vurgulayarak "Buraya çağırmak, onu mecliste ağırlamak olurdu. Biz bunun, mağdurlar açısından çok olumsuz bir resim vereceğini düşünerek ait olduğu yerde cezaevinde sorgulayacağız. Ona bir platform sunmuyoruz, ifadesini alacağız. Bilgi alabilirsek (bu bilgiyi) biz vereceğiz kamuoyuna. Bunun dışında Zschaepe'nin bütün dikkatlerini üzerine çeken kişi olma noktasına gelmemesi yönünde karar aldık. Bende bunun doğru olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Zschape'nin komisyonun sorularına cevap vermek zorunda olduğunu aktaran Bozoğlu, şöyle devam etti:

"Zschape'nin bazı bilgileri sadece onun verebilme imkanı var. Mesela birilerini öldürmek için yola çıktıklarında kaç gün kaldılar, nerelerde kaldılar, hangi hatları kullandılar? Bu konuları sadece Zschaepe biliyordur ve o bize bu bilgileri verebilir. Bu tip detaylara ulaşmaya çalışacağız. Araştırma komisyonu, soruşturma komisyonudur. (Zschaepe) Bizim sorduğumuz sorulara cevap vermek zorunda. En fazla 'hatırlamıyorum' diyebilir."

Bozoğlu, komisyonun Zschaepe'yi dinleyerek üzerine düşen görevi tam yerine getirmek istediğini vurgulayarak "Böyle bir olanak var ve (Zschaepe) cezaevine girdikten sonra şu ana kadar kimse onu dinlemedi. Belirli bilgilere ulaşmak için bu olanağı değerlendirmek istiyoruz. Almazsak 'bu kadar' deriz ama herhangi bir bilgi geldiğinde birçok soruya belki cevap bulunmuş olur." ifadelerini kullandı.

NSU terör örgütü üyesi Zschaepe'nin bir şeyler anlatma ihtimalinin bulunduğunu aktaran Bozoğlu, "Çünkü mahkemenin kendi mantığı içerisinde orada yargılanan kişi cezasını düşük tutmak için çok az şey anlatıyor ama alabileceği en yüksek cezayı aldı. Bundan sonra ona olabilecek başka bir şey yok. Belki bize açılabilir, bilgi verebilir diyoruz." dedi.

- "1,5 MİLYON SAYFA BİLGİ VAR"



NSU terör örgütünün işlediği cinayetlerin 5'inin Bavyera'da gerçekleştiğine işaret den Bozoğlu, bir önceki komisyonun NSU'nun Bavyera ayağının zamanın kısa olması sebebiyle yeterince araştırılmadığını, parlamentonun konuyu derinden araştırmasında eksikler bulunduğunu söyledi.

Bir yıldan beri komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü, 3 aydan beri de tanıkları dinlediklerini anlatan Bozoğlu, "Dosyalarının elimize ulaşma süresi epey zaman aldı. Hem de çok kapsamlı. İçişleri Bakanı söyledi, bize 1,5 milyon sayfa bilgi ulaştırmışlar. Bu dosyaları inceleyip buradan sonuçlar çıkarıp ona göre tanıkları davet etme süreci uzun sürdü. Ancak son 3 aydadır yoğun bir şekilde tanık dinlemeye başladık." diye konuştu.

- "ZAFİYETLERİN NEDENLERİ ÜZERİNDE GİDİYORUZ"



Bozoğlu, kurulan komisyonun çalışmalarında geçmişte neden eksik soruşturma yapıldığına ve suçlulara neden ulaşılmadığına ağırlık verdiklerini belirtti.

Soruşturma kapsamında bazı konuları ortaya çıkardıklarını anlatan Bozoğlu, "2006 yılında polis teşkilatında bunların sağcılar da olabileceği ihtimali üzerinde durulmuş ve bu konuda belirli girişimler yapılmış. Ancak bunlar bir noktada durmuşlar, devam etmemişler. Yani doğru yola girmelerine rağmen devam etmedikleri için suçluları yakalayamadılar veya daha sonra suçular kendileri ortaya çıktı. Bunun nedenleri ve buradaki zafiyetlerin nedenleri üzerinde gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozoğlu, at gözlüyle yapılan soruşturmanın, katillere zamanında ulaşılmamasına yol açtığını söyledi.

- "Belgeleri zorla aldık"

Araştırma Komisyonuna çıkarılan zorlukları da anlatan Bozoğlu, şunları kaydetti:

"1500 dosyanın olduğu bir araştırma komisyonu belgeleri var. Bunları bize sayfa sayfa ilettiler. Milyonlarca sayfayı biz tek tek bakma durumuna geldik. Bu işimizi zorlaştırmak anlamına geldi. Şu anda istediğimiz bazı belgeler hala daha elimize ulaşmadı. Bazı belgeleri zorla aldık. Gerçi bu gelmeyen belgeler Bavyera'dan değil, Federal Suç Dairesinden (BKA) dosyalarından gelmeyenler var."

Bozoğlu, mecliste yasama döneminin bu yaz sonlanmasından dolayı NSU Araştırma Komisyonunun da çalışmasını bitirmesi gerektiğinin hatırlatılması üzerine, "Bana kalsa ben bir sene daha zaman isterdim. En azından kendi içimizde 'biz bunu yeterince yaptık' diyebilmek için." dedi.

Milletvekili Bozoğlu, NSU tarafından 2005'te öldürülen İsmail Yaşar cinayetine yoğunlaşmayı, özelikle bu olayla ilgili bilgilerin üzerine neden gidilmediğine ilişkin derinlemesine bir sorgulama yapmayı istediğini dile getirdi.

Şimdiye kadar toplanan bilgilerle de komisyonun bir sonuç raporunu hazırlayabilecek durumda olduğunu aktaran Bozoğlu, burada edinilen yeni bilgilerle geleceğe yönelik güvenlik kurumlarının neler yapması gerektiği konusunda önerilerde bulunacaklarını, mağdurların yaşadığı eziyete karşılık ve ilgili kurumların yanlış soruşturma yapmalarından dolayı resmi özür dilenmesi gerektiğinin raporda yer alacağını kaydetti.

- NSU'NUN GEÇMİŞİ



Almanya'da, 2000-2007'de, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, en az iki bombalı saldırı düzenleyen ve 15 banka soygunu yapan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüfen ortaya çıkmıştı.

Neonazi terör örgütünün, uzun yıllar boyunca Alman güvenlik birimlerince tespit edilememiş olması, NSU üyelerinin geçmişte bazı istihbarat muhbirleriyle ilişki kurduklarının ortaya çıkması, Almanya'da büyük tartışmalara yol açmıştı.

Almanya iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatında aşırı sağcı gruplara ve kullanılan muhbirlere ilişkin bazı belgelerin 4 Kasım 2011'den birkaç gün sonra imha edilmesi de büyük kuşku yaratmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş, intihar ettikleri öne sürülmüştü.

- YARGI SÜRECİ



Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinde 2013'te başlayan NSU terör örgütü davasında karar, 11 Temmuz 2018'de açıklanmış, baş sanık Beate Zschaepe "ömür boyu" hapse çarptırılmış, örgüte yardım ve yataklık yapan 4 sanık 2,5 ile 10 yıl arasında hapis cezası almıştı.